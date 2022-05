Il prossimo prodotto del marchio, che è trapelato

Pochi giorni fa, Sonos ha presentato alla community l’argomento Sono RayUna soundbar più economica con cui battere gli utenti che non hanno ancora scelto apparecchiature audio dedicate per le loro case. Tuttavia, questo sembra Non è l’unica novità su cui l’azienda ha lavorato negli ultimi mesi. il bordo Questa settimana ha rilasciato la prima immagine di quella che potrebbe essere la sua prossima uscita: Sub mini.

Che cos’è un sottomini? Ebbene, come suggerisce il nome, Una versione più piccola – e forse più economica – di SubIl Subwoofer che il marchio americano vende da anni per arricchire l’esperienza nell’utilizzo dei propri impianti audio domestici.

Ricorda che un sottomarino costa 849 euro. Il numero a cui è necessario aggiungere il costo di altri prodotti Sonos, come la staffa o la trave. Ricordiamolo Il sottoprodotto è un prodotto ausiliario, non un prodotto principale. Quindi avere un Sonos System con Sub significa spendere più di 1.000 euro.

Presentazione di Sonos Sub mini. Foto: TheVerge.

L’idea di questo Sub mini, in linea di massima, sarebbe quella di abbassare questa barriera. Una strategia simile a quella che abbiamo visto con Sonos Ray, avvicinando ancora di più i vantaggi degli altoparlanti dell’azienda. Inoltre occuperà meno spazio fisico.

per me il bordoE Il nome in codice di questo prodotto è S37la designazione che corrisponde al Sonos Ray, noto internamente come S36.

Sonos Sub Mini vuole essere il complemento perfetto per i subwoofer del marchio

E che senso ha aggiungere un prodotto come Sub mini ai tuoi altoparlanti Sonos? innanzitutto, Ottieni un’esperienza migliore con le frequenze più basse perché hai un componente progettato specificamente per loro. Ma in aggiunta a ciò, gli altoparlanti Sonos adattano in modo intelligente il loro suono quando il Sub si trova nella stessa stanza, quindi l’esperienza complessiva è notevolmente migliorata.

Collega il tuo Sub mini a, diciamo, a fascio di sonosPuò migliorare notevolmente l’esperienza del sistema. E che il raggio fa un’esperienza molto buona in sé e per sé, come ho menzionato in dettaglio nella sua recensione.

il bordoPer adesso, Non ha rivelato ulteriori dettagli sul prezzo o sui vantaggi esatti di esso. Conferma solo il nome del marchio e il suo aspetto esteriore attraverso un rendering 3D basato sulle informazioni che conoscono in prima persona. Non si sa nemmeno quando questo prodotto possa vedere la luce, anche se ormai da diversi mesi circolano indiscrezioni a riguardo.