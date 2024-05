Il protagonista e creatore di “Baby Reindeer” ha ammesso di non aspettarsi il suo successo: “Continuo a non considerarmi famoso”.

Richard Judd mette alla prova l’impatto globale di “Baby Reindeer”, ispirato alla sua storia di bullismo (Netflix)

Attore britannico Richard Judd Ha visto la sua vita prendere una svolta di 180 gradi dopo la première della serie limitata Baby Reindeer (cucciolo di renna) In Netflix Lo scorso 11 aprile. Gad, 38 anni, è il creatore e protagonista di questa produzione basata sulle sue esperienze traumatiche Vittima di molestie da parte di una donna pericolosa.

Sebbene abbia ricevuto numerosi premi per il suo lavoro in teatro, incluso il prestigioso Premio Perrier, l’artista riconosce la portata globale che ha raggiunto Cucciolo di renna Ero completamente sopraffatto. “Non mi sarei mai aspettato che avesse così tanto successo. Pensavo che potesse essere un enorme successo, ma in termini di portata globale, Sento che un giorno mi sveglierò e sarà tutto un sogno“, ha ammesso in un’intervista a Reporter di Hollywood.

Dai creatori di “The End of The F***ing World” arriva questa storia basata su eventi realmente accaduti. La serie “Baby Reindeer” è ora disponibile. (Credito: Netflix)



In poche settimane, Gad è passato da 3.000 follower su Instagram a oltre 400.000 follower, vedendo come situazioni quotidiane come visitare un bar diventassero eventi caotici a causa dell’apprezzamento dei fan.

“Un giorno andai a trovare la famiglia Pugh e prima ero andato in un pub, pensando ingenuamente che avrei potuto entrare e sedermi con alcuni amici. Ma era il caos. La gente veniva continuamente, condividendo nel frattempo storie e parlando della serie e di come li ha influenzati. “Ho pensato: non posso più entrare in un bar e aspettarmi di sedermi tranquillamente in un angolo e mangiare qualcosa”, ha spiegato.

Nonostante la frenesia improvvisa che lo circonda, l’attore afferma di continuare a sentirsi la stessa persona di sempre, evitando di leggere i commenti online e mantenendo un basso profilo sui social. “Ancora non mi considero famoso. “Non ci credo dentro, quindi quando le persone vengono da me, è ancora molto strano”, ha ammesso Gad.

Dalla prima del film Cucciolo di renna, online si è scatenata un’ondata di speculazioni sulle vere identità delle persone che hanno ispirato i vari personaggi della serie. Anche se Gad è rimasto riservato sulla questione, teorie e voci continuano a diffondersi online. Di fronte a questo fenomeno, l’attore ha scelto una posizione neutrale ma ferma:

“Non posso confermare né smentire nulla. Si riferisce alle persone della vita reale su cui si basano i personaggi della serie. So che per ogni ruolo sono state nominate cinque o sei persone, compreso il direttore del bar. Internet farà sempre il suo lavoro. Non posso commentare questo. Un giorno mi hanno inviato un video di qualcuno che affermava di essere Terry. Non li ho mai visti in vita mia. Internet fa quello che fa e devo lasciarlo fare.. E questo è tutto.”

Nonostante l’improvvisa fama, l’attore e regista cerca di preservare la sua essenza ed evitare il rumore delle reti (Netflix)



Ha aggiunto: “Non sono d’accordo di essere un ‘investigatore’”. Ho fatto una dichiarazione pubblica dicendolo Voglio che la serie venga accolta come un’opera d’arteVoglio che le persone apprezzino la serie come un’opera d’arte. Il mio nome è Donnie Dunn. Esiste in un mondo fantastico, sebbene sia basato sulla verità, esiste in un mondo fantastico, quindi godiamoci il mondo che hai creato. Se volessi trovare le persone reali, lo trasformerei in un documentario“.

La famosa serie Netflix Ha attirato l’attenzione di personaggi di spicco come lo scrittore Re Stefanocantante rap Cardi B E l’attore John CenaChe ha inviato a Jad un video speciale in cui esprimeva la sua ammirazione per il progetto.

L’attore britannico ha recentemente firmato con l’agenzia di talenti UTA, che potrebbe aprire nuove opportunità nella sua carriera. Il suo prossimo progetto è la serie il nero Una serie della BBC di 6 episodi che esplora le vite di due fratelli disfunzionali. A differenza di Cucciolo di rennaGad non reciterà in questa nuova produzione.

Speculazioni sulla verità di “Baby Reindeer” e ferma posizione di Gad sulle voci (Netflix)

“Non agirò di conseguenzaVoglio che i leoni esistano come un’opera d’arte. A Cucciolo di rennaHa aggiunto uno strato di suspense perché è successo a me e penso che abbia reso il pezzo più interessante.

Anche se si rifiuta di confermare l’identità delle persone reali che hanno ispirato i personaggi Cucciolo di rennal’attore Richard Judd Ha chiesto pubblicamente che venga rispettata la privacy e che la serie venga apprezzata come opera di finzione.