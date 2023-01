Il protocollo Callisto è aggiornato alla versione 3.01. Con New Game + e varie correzioni che migliorano la tua esperienza di gioco

Alla fine di questo mese (tra una settimana) uscirà Dead Space Remake, il tanto atteso aggiornamento horror fantascientifico di EA Motive che aggiorna il classico del 2008. Protocollo CallistoAvventura Ha molte somiglianze con questo titolo.

Callisto Protocol è un nuovo gioco di Glenn Scofield, creatore di Dead Space e presidente di Striking Distance Studiosereditando così le meccaniche di gioco che abbiamo visto in USG Ishimura.

tuttavia, Protocollo Callisto È un peccato essere troppo conservatori e poco originali, sebbene la maggior parte delle lamentele riguardi bug, bug e glitch. È un gioco incompleto sotto molti aspetti.

Distorce l’esperienza di entrare in Callisto? Sì e no. Tutto il gioco sembra girare meglio su console (soprattutto su PlayStation), mentre Su PC è bugfest.

Ma non preoccuparti, perché la distanza del colpo già annunciato Aggiornamento 3.01. per il protocollo Callisto, che è disponibile per il download e aggiunge la tanto necessaria novità.

Nuovo gioco + correzioni di bug

Patch 3.01. per The Callisto Protocol è ora disponibile per il download su tutte le piattaforme. La sua più grande novità è Nuovo gioco +che è una modalità di gioco perfetta per chi ha già finito.

Per accedere a New Game+, è necessario completare anche la trama del Protocollo Callisto Mantieni un file di salvataggio attivo.

L’update applica modifiche specifiche anche alle versioni PS4 e PC, mentre non vengono specificate novità specifiche su Xbox e PS5.

Cosa succede se questo aggiornamento 3.01 lo fa. lui Risolti diversi bug del protocollo Callistoche a poco a poco corregge tutti i suoi squilibri e risolve i suoi fallimenti.

Nuovo gioco +

Gli utenti che hanno già completato il gioco potranno accedere a NewGame+ dopo la patch.

Potrebbe essere necessario riavviare l’applicazione.

Richiede un file di salvataggio attivo per finire il gioco.

Pubblico

Risolto un problema per cui alcuni utenti non ricevevano correttamente il “Il protocollo si occupa della vita“.

Aggiunto nuovo gioco aggiuntivo. Completa il gioco per sbloccare New Game Plus e trasferisci la tua pressione su un nuovo salvataggio. Tutte le armi, i potenziamenti e i crediti di Callisto possono essere guadagnati alla prima ricarica.

Miglioramenti generali delle prestazioni su tutte le piattaforme.

I giocatori non subiscono più danni quando saltano sopra gli ostacoli.

Risolti diversi problemi per cui determinate angolazioni della telecamera o percorsi di progressione potevano causare la caduta degli ambienti e la caduta a terra di Jacob.

Risolto un problema per cui armadi, credenze e librerie venivano visualizzati correttamente in modalità ad alto contrasto.

Regolazioni del volume e offset dei sottotitoli nelle lingue locali.

pc

Risolto un problema tecnico a bassa frequenza nel livello Tunneling durante un combattimento a due teste.

Pulsante Salta scene mappato alla voce Interagisci/Raccogli.

Risolto un crash persistente quando le ombre di ray tracing erano abilitate nel menu principale.

Il cursore del mouse viene soppresso durante alcune transizioni di regione.

PlayStation 4

Risolto un crash a bassa frequenza su Snowcat quando Jacob sta parlando con Danny

Lo sapevi nel protocollo di Callisto Non sono elencati tutti i dipendenti autorizzati che hanno lavorato al gioco? È più comune di quanto sembri, come è successo anche nella serie The Last of Us.

Il protocollo Callisto è disponibile nei negozi da dicembre 2, a PS5, PS4 e Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Avremo un seguito? È difficile, perché Crafton (il suo editore) lo ha confermato Il gioco ha venduto meno del previsto.