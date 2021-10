Il prototipo della futura casa, iHouse, sarà presentato al pubblico il 21 e 22 ottobre a Efintec

Il Mostra e forum per installatori e nuove tecnologie (EfintecUltimi preparativi per la celebrazione 21 e 22 ottobre in un Padiglione 1 della Fiera Montjuïc di Barcellona. Questa sarà la fiera di riferimento per il settore dell’installazione a Un punto di incontro per innovazione, formazione e generazione d’impresa A tutti i professionisti del settore, guarda Come saranno le case del futuro? Con tutto Elementi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, così come altre tendenze nel settore dell’installazione.

Sotto la trasmissione di energia e Sotto lo slogan “Installa Shift”Efintec offrirà, tuttavia Istituto Catalano di Energia (Ekin), Il iHouse, un La casa prototipo del futuro che ha Tutti gli elementi di sostenibilità, digitalizzazione ed efficienza energetica, con cui produttori, distributori e installatori hanno già iniziato a collaborare per rendere gli edifici sostenibili, confortevoli ed efficienti, sfruttando tutte le risorse tecniche e tecnologiche. Il prototipo della futura casa presenterà i prodotti più innovativi di produttori di riferimento come Circutor, Daikin, Hager o Rockwool.

Raul Rodriguez, direttore generale di FEGiCAT osserva che “il settore dell’installazione è immerso in Il processo di trasformazione e cambiamento È indiscutibilmente legato alla transizione energetica e ai nuovi scenari che ci si aprono. Ecco perché portiamo tutte le innovazioni e le ultime tecnologie a Efintec per mostrarle al pubblico Come sarà il prossimo futuro per le nostre case e i nostri uffici. Efintec è la fiera standard del settore per l’innovazione e la generazione di affari”.

Genera opportunità di lavoro

Oltre a mostrare un file Le ultime innovazioni e tecniche di installazione, Raul Rodriguez spiega che Efintec mira a “Genera opportunità di lavoro Anche per le consociate di settore Professionalizzare la personalità dell’installatore“.

In questa versione, Efintec introduce un design innovativo, con Spazi trasparenti e aperti, oltre alle presentazioni principali, che cerca di rafforzare le reti per generare opportunità di lavoro per produttori, distributori e co-installatori. Il Il fulcro della competizione lo spazio si chiamerà “agorà di mezzo”, dove si svolgeranno gli eventi più importanti della rassegna, come il keynote speech di Marc Vidal, confermato a luglio, o Habitissimo, che affronterà il futuro del settore e la trasformazione digitale che sta attraversando.

Altri spazi progettati per evitare le concentrazioni sono chiamati nello stesso punto L’angolo del relatore. Eccoli Aree limitate con capacità ridotta Dedicato agli espositori da presentare Colloqui tecnici, informativi e formativi Presenze, dando così voce al settore. D’altra parte ci sarà anche campi Reti e riposa, spazi aperti per

Tutti sono pronti per il riposo, il lavoro o la riunione.

L’agenda, l’organizzazione degli spazi, la mappa della mostra e tutti gli aspetti legati a Efintec verranno trasmessi attraverso l’APP ufficiale della mostra. L’applicazione, accessibile a tutti, digitalizzerà e faciliterà l’esperienza sia per i partecipanti che per gli espositori, promuovendo al contempo la comunicazione professionale tra visitatori ed espositori. Reti, generando interazione da codici QR.