Il purificatore d’aria più economico di Xiaomi ora è ancora più economico: costa già molto meno di 100€ | tecnologia

Se soffri di allergie o vivi in ​​una zona ad alto inquinamento, è fondamentale avere un purificatore d’aria in casa.

I purificatori d’aria sono di moda e da qualche anno sono uno dei prodotti più venduti, una tendenza simile a quella dei robot aspirapolvere o delle friggitrici ad aria. Sono tutti abbastanza nuovi e forniscono benefici tangibili su base giornaliera.

All’interno di questo settore, Purificatori d’aria Xiaomi È un chiaro riferimento, per gentile concessione di altri marchi come Philips o Rowenta, anche se l’azienda cinese vende il modello esotico che in realtà è sorprendentemente economico, e ancor di più se è in saldo, come sta accadendo proprio in questo momento con il Purificatore d’aria Xiaomi Mi 3C.

Il prezzo di questo modello è leggermente diminuito ed era già difficile spremere di più. Dai 169 euro che hai come prezzo ufficiale (anche se di solito costa 100-120 euro), risulta essere un costo 79,99 €Niente male, sconto.

Questo purificatore d’aria è consigliato per ambienti fino a 31 metri quadrati. Rimuove le particelle sospese, utile per le persone con gravi allergie.

È senza dubbio uno dei I migliori purificatori d’aria Al momento, almeno in termini di qualità prezzo, che è quello per relativamente poco denaro, ha la capacità di purificare l’aria in ambienti di medie o anche grandi dimensioni da ogni tipo di particelle.

Secondo il marchio stesso, Ha un flusso d’aria sufficiente per coprire fino a 102 metri quadratiCattura fino al 99% delle particelle sospese, inclusi polvere, acari e inquinanti come quelli espulsi dai motori a combustione di automobili e motocicli.

Se soffrite di allergie o problemi respiratori, noterete molto, con un miglioramento immediato della qualità dell’aria in casa, a patto che le finestre siano chiuse ovviamente, altrimenti rinnoverete l’aria con nuove particelle costanti.

Sebbene efficace, non contiene un filtro HEPA e ciò significa che Non in alcun modo un purificatore d’aria per il COVIDsì per altri tipi di particelle.

Xiaomi Mi Air Purifier 3C: Molto più economico di Amazon e con telecomando

Al momento, vale la pena notare che il prezzo di Xiaomi Mi Air Purifer 3C è più abbordabile nello store ufficiale del brand che in qualsiasi altro store come Amazon, che lo ha al solito prezzo, di più di 100 euro.

Inoltre, una caratteristica di questo purificatore d’aria Xiaomi è che ha un telecomando dall’app Xiaomi Mi Home, con il quale puoi accenderlo, spegnerlo o programmarlo, oltre a monitorare la qualità dell’aria in casa.