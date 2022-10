Il quarto album di Sam Smith, “Gloria”, ha una data di uscita | Musica

Ieri, Sam Smith ci ha lasciato il miele sulle labbra con il suo lato più appariscente, lasciando cadere che un annuncio era troppo vicino. E solo poche ore dopo, gli inglesi hanno mantenuto ciò che avevano promesso: il quarto album del traduttore ha già un nome, Gloria, e una data di uscita.

Il solista inglese realizzerà la sua tradizione pubblicando un nuovo album ogni 3 anni. Ha iniziato la sua carriera nel 2014 con In the lonely hour, seguita nel 2017 con l’emozione di tutto e nel 2020 con Love Goes e proseguirà il 27 gennaio 2023 con Gloria.

“Cari marinai ⚓️ sono felice di annunciare che il mio quarto album è ‘GLORIA’. Il vostro album sarà il 27 gennaio 2023 e potete preordinarlo ora. Sono sopraffatto ed emozionato quando ho iniziato a lasciar andare Gloria e consegnandoti questo lavoro” inizia il post dell’artista britannico.

“Realizzare questo pezzo musicale è stato magico sotto ogni aspetto e regalandoti questo album ti sto dando un pezzo del mio cuore e della mia anima. Gloria mi ha aiutato in tempi bui ed è stato un faro per me nella mia vita. Spero che tu possa esserlo questo per te, grazie per Lunga attesa. Solo pochi mesi ormai. Sam x Pre-Save/Add-Prev Link in My Stories “L’interprete ha concluso accanto a un primo piano di uno tatuato a pelle nuda.

Sam Smith ci ha già lasciato dei progressi Amami di più e con Unholy with Kim Petras, una canzone che ha conquistato metà delle classifiche di vendita del pianeta e il suo video Funziona anche. Ovvero quando metti giù il cuore e ti godi quello che stai facendo, il risultato non è il successo.

“Realizzare questo video è stato un sogno diventato realtà. Floria e l’intero equipaggio mi hanno davvero derubato. Ero così sopraffatto dall’amore e così grato al nostro fantastico equipaggio e al nostro team per aver reso questo spettacolo davvero scomodo 👅❤️❤️ 🔥 Vi amo marinai xkimpetrasfloriasigismondi @la.horde ”ha ammesso sui social network proprio.

Non conosciamo il titolo delle canzoni né i collaboratori, ma siamo chiaramente sul punto di scoprire la nuova avventura musicale di questo traduttore: “Negli ultimi mesi sono stato impegnato, per usare un eufemismo. Mi sono seppellito in un sacco di musica. Ho avuto meravigliosi viaggi emotivi, il che è molto naturale in questa parte del processo. Queste canzoni sono particolarmente toccanti per me e sarà più difficile che mai lasciarle andare, ma questo è qualcosa che sono entusiasta di fare.Ho attraversato un cambiamento molto creativo negli ultimi anni.Ho scritto centinaia di canzoni e ho portato la mia creatività a nuovi livelli.Mi ha deliziato.Esplorare generi diversi e spingermi in ogni modo possibile e il mio obiettivo è assicurarmi che tu senta quell’amore e quell’onestà nella mia musica. Sono un artista, amo tutta la musica. Amo non avere generi e amo fare tutto ciò che voglio fare quel giorno. Odio le valutazioni e lo farai non trovarmene mai uno. Questo disco Quello che segue è diverso e potrebbero esserci cose che ti sorprenderanno quando lo ascolterai, ma mi sento molto fortunato a sapere che il mio lavoro è al sicuro nelle tue mani “, ha scritto Smith qualche settimana fa a proposito del processo di creazione del suo nuovo album in studio.