Il ragazzo di 11 anni con autismo ha un punteggio più alto di Einstein e Hawking

Un ragazzo di 11 anni ha ricevuto un voto quoziente intellettivo più alto di Albert Einstein S Stephen Hawking. Kevin Sweeney, che ha l’autismo, è stato in grado di memorizzare la tavola periodica all’età di sei anni e leggere prima di iniziare la scuola elementare.

Il ragazzo genio ha un QI di 162 punti, che lo colloca nella lista dell’1% più alto delle persone al mondo. Secondo misurazioni internazionali, un QI fino a 109 è considerato normale.





Kevin è più in alto del fisico teorico Stephen Hawking, che aveva un QI di 160, e di Albert Einstein, che sebbene non abbia mai sostenuto il test, si pensa che siano gli stessi. L’amante dei quiz, a cui piace guardare Chi vuol essere milionario, è ora invitato a unirsi a Mensa, la più antica e grande comunità di alta intelligence.

L’orgoglioso padre Eddie Sweeney, 40 anni, ha detto quanto la notizia significasse per Kevin, che non riusciva a contenere la sua eccitazione. “Kevin stava correndo attraverso il campo quando ha ottenuto i risultati”, ha detto. “Significava molto di più per lui di quanto avremmo mai potuto immaginare”.

“Speriamo che questa sia una grande spinta per lui. La vita ha le sue sfide per Kevin e vogliamo davvero aiutarlo a massimizzare il suo potenziale e dargli ogni possibilità nella vita”. Sweeney e la madre di Kevin, Laura, 39 anni, hanno detto di aver sempre saputo che Kevin era un genio.

“È incredibile che siamo così orgogliosi e Kevin era così felice”, ha detto il padre di quattro figli. “Ha ottenuto il punteggio più alto per qualcuno della sua età. Non c’erano altri bambini nel test, erano tutti adulti. Abbiamo pensato che potesse essere sopraffatto dalla presenza di tutti gli adulti, ma stava solo parlando con tutti dicendo ‘Ciao, io ‘Sono Kevin.'”

Eddie Sweeney ha spiegato che lui e Laura hanno fatto un’audizione alcuni anni fa per il loro amore per le competizioni, ma Kevin era troppo giovane per superare l’audizione nonostante il suo entusiasmo nel farlo.

I genitori di Kevin sperano che questo ora aiuti ad aprire le porte a Kevin in futuro. “Siamo molto orgogliosi come genitori, abbiamo sempre saputo che era davvero intelligente. Diciamo sempre alla gente che è un genio e non prendo questa parola alla leggera”, ha aggiunto il padre di Kevin.

Il signor Sweeney, un insegnante di educazione fisica del servizio carcerario, ha detto di essere “sbalordito” da ciò che Kevin poteva fare. “All’età di sei anni ho imparato la tavola periodica una settimana dopo e la gente l’ha testata”, ha detto. “Gli hanno chiesto un numero e lui può dire loro di cosa si tratta, qual è il simbolo e quanto pesa l’oggetto”.

Inoltre, ha detto che di solito guardano programmi TV in cui sono coinvolte alcune persone e fanno loro domande per vincere dei premi.

Il padre di Kevin ha persino raccontato come suo figlio abbia ricevuto una domanda da £ 250.000 su “chi vuole essere un milionario” prima che le opzioni fossero decise.

Sweeney ha aggiunto: “Quando un altro spettacolo gli ha chiesto quanto sarebbe costato un biglietto dell’autobus Harry PotterHanno insistito sul fatto che la risposta che hanno dato era sbagliata”.

“È andato di sopra, ha trovato la pagina giusta nel libro giusto in pochi secondi e mi ha dato ragione: la versione cinematografica aveva un prezzo diverso”.

