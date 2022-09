Il rame è rimbalzato sulla parte posteriore del dollaro in calo, ma l’umore è cupo

Di Pratima Desai

Londra27 settembre – Martedì i prezzi del rame sono rimbalzati grazie a un dollaro debole, ma la domanda globale e le preoccupazioni per la crescita dovute ai tassi di interesse più elevati e all’aumento delle scorte continuano a dominare il sentimento del mercato.

* Standard di rame sul London Metal Exchange (LME)LME) è aumentato dello 0,8% a $ 7.401 per tonnellata entro il 0957 GMT. Lunedì, è sceso a $ 7.292 per tonnellata, in calo del 32% da quando ha raggiunto il massimo storico di $ 10.845 a marzo.

* “I macro mercati sono scambiati in questo momento e il rame non fa eccezione. Qualsiasi debolezza del dollaro porterebbe a una ripresa confortevole, anche se a breve termine”, ha affermato Jordi Wilkes, analista di Sucden Financial.

* “Ma dati i fondamentali deboli, prevediamo che i prezzi del rame continueranno ad essere ribassisti”.

Il dollaro è sceso rispetto ai suoi concorrenti principali, rendendo le materie prime quotate in dollari più convenienti per gli acquirenti in altre valute, il che potrebbe aiutare a stimolare la domanda se la tendenza continua.

* La relazione è utilizzata da fondi che operano con segnali di acquisto e vendita a breve termine basati su modelli numerici.

* Tuttavia, le aspettative di una minore domanda di rame in Europa, a causa della recessione industriale causata dalla crisi energetica, limitano i guadagni.

* Tra gli altri metalli industriali, l’alluminio è sceso dello 0,3% a $ 2.132 a tonnellata, lo zinco è sceso dello 0,6% a $ 2.907, lo stagno è aumentato dello 0,3% a $ 20.700 e il nichel è sceso dello 0,7% a $ 2.055.

