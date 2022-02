Il rapporto afferma che il servizio in abbonamento PlayStation avrà diversi “livelli”

Alcuni mesi fa, si diceva che PlayStation stesse lavorando a un servizio in abbonamento che cerca di competere con Xbox Game Pass. Sebbene non ci siano ancora notizie ufficiali, Un recente rapporto indica che il servizio avrà diversi “livelli”.

Spartaco, come saprà interiormente il servizio, Avrà tre livelli, indicano i rapporti, che sono: Base, Aggiuntivo e Premium. Ognuno, come previsto, avrà prezzi diversi, con un numero maggiore di oggetti offerti ai giocatori.

Secondo i rapporti, nel caso di Essential, questo sarà come il PlayStation Plus che conosciamo oggi e con giochi mensili. Extra, invece, sarà un mix di PS Plus e PS Now, dando accesso al catalogo dei giochi. Finalmente nel caso Premium, questo includerà tutto quanto sopra, oltre allo streaming di giochi e l’accesso a giochi e prove classici.

Per quanto riguarda i valori, il più economico costerà $ 10, nel caso di Extra $ 13 e infine Premium costerà $ 16.

Un altro rapporto recente indica che a marzo sarà finalmente PlayStation Show, per annunciare le novità in arrivo per la console.