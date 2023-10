Il rapporto BBB mostra che i giovani di età compresa tra 18 e 24 anni perderanno più soldi a causa delle truffe – Telemundo Utah

SALT LAKE CITY, Utah – Le persone di età compresa tra 18 e 24 anni riferiscono di perdere più denaro a causa di truffe rispetto alle fasce di età più anziane, secondo un nuovo rapporto del BBB Marketplace Trust Institute (BBB Institute), l’organizzazione educativa della International Better Business Association. Uffici.

Le truffe sull’occupazione rimangono le più gravi tra le persone di età compresa tra 18 e 24 anni, rappresentando quasi il 30% di quelle segnalate da questa fascia di età al BBB Scam Tracker. Questo tipo di truffa ha avuto la perdita media in dollari più alta tra tutti i tipi di truffa segnalati da questa fascia di età, pari a 1.819 dollari.

Le truffe più pericolose per i giovani dai 18 ai 24 anni:

occupazione Comprare on line Criptovaluta affitto investimento Assegno/vaglia postale falso Phishing romantico Prestito anticipato Riparazione del credito o cancellazione del debito

“È importante aumentare la consapevolezza sulle truffe sul lavoro, soprattutto tra i giovani”, ha affermato Melissa Lanning Trumbore, direttrice esecutiva del BBB Institute. “Quasi il 43% delle truffe sull’occupazione segnalate da questa fascia di età includevano un riferimento a truffe con assegni falsi. Molti hanno riferito di essere stati invitati a depositare gli assegni sui loro conti e quindi trasferire il denaro al venditore per pagare la formazione o le attrezzature per ufficio. Quando si sono accorti che l’assegno era cattivo, i soldi erano finiti Dobbiamo fare in modo che i giovani capiscano che ci vuole tempo per incassare gli assegni e assicurarsi che siano buoni.

Circa il 19% delle truffe sull’occupazione in questa fascia di età hanno segnalato schemi che prevedevano il controllo o il reindirizzamento dei pacchi.

Le truffe legate agli acquisti online hanno rappresentato il 29,1% di tutte le segnalazioni provenienti da persone di età compresa tra 18 e 24 anni e l’81,4% ha segnalato perdite finanziarie.

Metodo di contatto

Le persone di età compresa tra 18 e 24 anni avevano maggiori probabilità di riferire di essere prese di mira da messaggi di testo o Internet rispetto ad altri gruppi di età. I metodi di comunicazione con il più alto potenziale di perdita finanziaria (vulnerabilità) includevano sito web e social media. I metodi di comunicazione con la più alta perdita media di dollari segnalata sono state telefonate, messaggi di testo e di persona.

Questo gruppo ha segnalato una percentuale più elevata di truffe rivolte a loro su Instagram e X (Twitter) rispetto ad altri gruppi di età.

Metodo di pagamento o pagamento

Le persone di età compresa tra 18 e 24 anni hanno segnalato una percentuale più elevata di frodi relative ai pagamenti online e agli addebiti sui conti bancari. I metodi di pagamento per questa fascia di età con la perdita media di dollari più elevata sono stati i bonifici bancari a 2.150 dollari, gli assegni a 1.500 dollari e le criptovalute a 1.200 dollari.