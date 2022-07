Il rapporto dell’OMS mostra che la salute di molti rifugiati e migranti in situazioni vulnerabili è anche peggiore – PAHO/OMS

Ginevra, 20 luglio 2022 – In tutto il mondo milioni di rifugiati e migranti, compresi i lavoratori migranti poco qualificati, vivono in condizioni precarie e sono in condizioni di salute più precarie rispetto a quelle dei paesi ospitanti, in particolare quando le loro condizioni di vita e di lavoro sono precarie. Questa è una delle conclusioni della prima Rapporto globale dell’OMS sulla salute dei rifugiati e dei migrantiÈ indicato che questo grave problema ha gravi conseguenze e renderà difficile il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile legati alla salute di questi gruppi di popolazione.

Il Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha osservato: “Quasi una persona su otto è un migrante e in totale ci sono quasi un miliardo di migranti nel mondo. La migrazione ha un impatto importante sulla salute e sul benessere , e rifugiati e migranti rimangono tra i gruppi più vulnerabili, trascurati in molti paesi.Questo rapporto, il primo a dare uno sguardo globale alla salute di queste persone, richiede un’azione urgente e coordinata affinché rifugiati e migranti in tutto il mondo possano godere servizi sanitari che tengano conto delle vostre esigenze. Inoltre, evidenzia l’urgenza di affrontare le cause profonde della migrazione e di riorientare fondamentalmente i sistemi sanitari per adattarsi al crescente dinamismo del nostro mondo.

Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), il Nord America è stata la destinazione di 59 milioni di migranti internazionali nel 2020. In America Latina e nei Caraibi, il numero di migranti internazionali è più che raddoppiato dal 2005, raggiungendo i 15 milioni nel 2021, il regione in più rapida crescita.

Basandosi su un’analisi completa della letteratura di tutto il mondo, questo rapporto mostra che la salute dei rifugiati e dei migranti non è in linea di principio inferiore a quella della popolazione ospitante, ma piuttosto che il deterioramento della loro salute è dovuto alle ripercussioni di vari fattori, come le carenze nell’istruzione, nel reddito, nell’alloggio e nell’accesso ai servizi, che sono esacerbati da barriere linguistiche, culturali, legali e di altro tipo e dall’interconnessione di tutti questi fattori nel corso della vita.

Il rapporto ribadisce che l’esperienza della migrazione e dello sfollamento determina in larga misura la salute e il benessere delle persone, in particolare se combinata con altri fattori. Questa situazione è aggravata dal fatto che spesso hanno scarso accesso ai servizi sanitari. D’altra parte, il rapporto evidenzia importanti lacune nei dati e nei sistemi informativi relativi alla salute dei rifugiati e dei migranti; Sebbene vi sia una grande quantità di dati e prove, è frammentata e non consente confronti tra paesi e nel tempo.

L’Organizzazione Panamericana della Sanità (PAHO) sta attuando un progetto in coordinamento con le autorità nazionali di dieci paesi del Centro e Sud America per proteggere la salute dei migranti e garantire il loro accesso ai servizi sanitari. Tuttavia, le lacune informative pongono una sfida che resta da affrontare per rafforzare e sviluppare politiche nazionali e quadri normativi che includano questa popolazione.

All’inizio di quest’anno, in linea con gli sforzi globali, è stata lanciata la Pan American Health Organization (PAHO). un programma di informazioni per far fronte alla mancanza di dati regionali su migrazione e salute. La piattaforma include dashboard interattivi sui quadri politici, legali e normativi, nonché sulla letteratura scientifica su salute e migrazione, ed è rivolta a tutte le parti interessate coinvolte nello sviluppo di politiche, leggi e programmi in materia di salute e migrazione.

Sebbene la mancanza di dati per confrontare la salute di rifugiati e migranti nei vari paesi e nel tempo renda spesso difficile formulare politiche che promuovano l’equità sanitaria, sono disponibili quadri e standard che riconoscono e affrontano i bisogni di salute di rifugiati e migranti. Tuttavia, si osservano ancora differenze nei risultati sanitari, il che, secondo il rapporto, è dovuto principalmente all’attuazione insufficiente e inefficace delle politiche.

Per leggere la nota completa, vai qui.