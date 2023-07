Il razzo a fusione nucleare è la chiave per uscire dal sistema solare | Cablato

Con un razzo spaziale esistente, la sonda raggiunge velocità massime di 58.000 chilometri all’ora per sfuggire alla gravità del sole ed uscire nello spazio interstellare. Ma il Missile a fusione nucleare Questa velocità può aumentare fino a 804.000 km/h e ridurre significativamente i tempi di viaggio verso altri pianeti. Pulsar Fusion mantiene questa promessa con un Direct Fusion Drive (DFD) incorporato in un razzo di 10 metri, il più grande mai costruito.

La fusione nucleare è il processo in cui due nuclei atomici si combinano per formare un nucleo più pesante. In questo atto di unione viene rilasciata un’enorme quantità di energia. La fusione nucleare è il fenomeno che alimenta le stelle In tutto l’universo, come gli atomi di idrogeno sono legati tra loro dalla gravità della stella, formando elio, producendo così energia che dura per centinaia di milioni di anni.

Pulsar Fusion vuole ricreare lo stesso processo nel suo motore DFD. Il suo scopo è chiaro, anche se lontano nel tempo. “Vogliamo introdurre il pagamento intelligente ora e creare il futuro attraverso le applicazioni di fusione. Perché? Per lasciare le vicinanze del nostro pianeta e vivere su altri mondi. La fusione è l’opzione migliore”, specificano. sulla sua pagina web.

Il piano per creare il missile è in atto dal 2013, ma non è stato fino a luglio 2023 quando il prototipo Pulsar Fusion è entrato nella fase di costruzione. Il motore a fusione nucleare sarà testato nel 2024 e il team tenterà di lanciare il razzo nel 2027, In una dimostrazione ai partner delle compagnie aeree.

Attraverso questa fonte di energia, il razzo produrrà un plasma dalle particelle elettricamente cariche al suo interno che verrà poi lanciato nello spazio con l’ausilio di un campo elettromagnetico. La teoria è là fuori e il piano ha entusiasmato molti appassionati di astronomia, ma gli ingegneri di Pulsar Fusion non sono ancora riusciti a far funzionare il motore come previsto.

Il DFD può generare calore sostenuto e ha la capacità di raggiungere temperature simili a quelle del Sole, ma il plasma generato non tiene conto dei loro calcoli perché lo stato del plasma cambia continuamente. Intrappolare il plasma in un campo magnetico è la prossima sfida degli scienziati.