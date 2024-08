Il Re si reca nella Repubblica Dominicana per rappresentare la Spagna all’inaugurazione di Abi Nader

Giovedì, il re Felipe VI si recherà a Santo Domingo, capitale della Repubblica Dominicana, per rappresentare la Spagna durante la cerimonia di insediamento del presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, che entrerà nuovamente in carica e inizierà il suo secondo mandato come capo della Repubblica. il ramo esecutivo dello stato caraibico. . Fonti del Ministero degli Affari Esteri hanno indicato a Europe Press che il segretario di Stato iberoamericano, Susana Somelzo, sarà colui che accompagnerà il monarca per conto del governo spagnolo. Poiché si tratta dell’inaugurazione di un presidente rieletto, di solito è normale che i ministri degli Esteri non viaggino con il capo dello Stato e deleghino al Segretario di Stato. Il re è accompagnato dal capo della corte reale, Camilo Villarino, e dal suo consigliere diplomatico, Alfonso Sanz. Nello specifico, la delegazione spagnola arriverà all’Aeroporto Internazionale delle Americhe, dove sarà ricevuta dalle autorità dominicane e dall’ambasciatore spagnolo nella Repubblica Dominicana, Antonio Pérez Hernández, e poi incontrerà Abinader nel Palazzo Nazionale. . – Residenza del Presidente Dominicano–. Sua Maestà il Re incontrerà poi gli altri capi di Stato e di governo che parteciperanno alla cerimonia di inaugurazione, in occasione di un ricevimento offerto dal Presidente della Repubblica Dominicana. Tutto questo prima di rappresentare la Spagna all’inaugurazione di Abinader, che avrà luogo venerdì alle 16 (ora spagnola). Il presidente dominicano, leader del Partito centrista Rivoluzionario Moderno da lui fondato, è stato rieletto dopo aver vinto le elezioni presidenziali svoltesi il 19 maggio con il 57,44% dei voti, il che rappresenta una differenza di circa 30 punti rispetto al suo prossimo concorrente . , Leonel Fernandez.