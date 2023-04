Il Real Madrid attende i test per Alaba

Lettura: due minuti.

David Alaba si sottoporrà a visite mediche per accertare le sue condizioni di salute. Immagini Getty

Madrid – La squadra Real Madrid Goditi questo mercoledì dopo il giorno libero Passaggio alle semifinali di UEFA Champions League battendo il Chelsea (0-2 al ritorno e 0-4 complessivo)In attesa di chi sarà il suo avversario in quel turno e soprattutto Esami medici che verranno eseguiti sull’austriaco David Alaba.

Il difensore doveva Esce dal campo alla fine del primo tempo allo Stamford Bridge per un infortunio al polpaccio destroInvece Entrò il tedesco Antonio Rudiger.

zona dove In realtà si è infortunato il 9 gennaio e lo ha tenuto fuori per 25 giornimancano sette partite.

Per questo motivo verrà effettuata una risonanza magnetica per scoprire l’entità del disagio e per determinare se sarà in grado di raggiungere due date chiave nella stagione del Real Madrid.

Il primo, il 6 maggio con Finale di Coppa del Re contro l’Osasuna Il secondo, la partenza Semifinali di Champions League contro Manchester City o Bayern Monaco, che si svolgeranno il 9 o 10 maggiodeve ancora essere deciso dalla UEFA, al Santiago Bernabéu.

Quest’ultimo incontro Il difensore centrale brasiliano Eder Militao non potrà giocarsela Dover rispettare la penalità di accumulo della carta.

Meno preoccupante il caso di Karim Benzema, uscito anzitempo dal campo dopo aver riportato una botta all’alluce del piede sinistro. Nel suo caso Ancelotti l’ha tolto precauzionalmente perché il pareggio era già deciso e non presentava problemi seri.