Il Real Madrid parte senza il portiere titolare contro il Barcellona: Courtois non gioca

Il belga sta recuperando bene dall’infortunio, ma non sarà disponibile per Ancelotti

IlO cosa Ancelotti Il sospetto endovenoso è stato confermato per tutta la settimana 48 ore dopo il classico. Courtois per essere breve. Il portiere, che da fine mese corre la gara della ciatalga, non ha potuto allenarsi con i compagni, squalificato definitivamente per il duello contro l’Azulgrana.

Marca ha riferito ieri che l’infortunio non è progredito così rapidamente come previsto e che la loro partecipazione è dipesa dalle sensazioni che il calciatore ha avuto al risveglio. Infine, tutte le parti hanno scelto di essere prudenti e di non affrettare un ritorno che potrebbe avere conseguenze negative per il futuro.

Allo stato attuale, Lunin sarà il portiere del Real Madrid nel primo Clasico della stagione. Il portiere ucraino ha giocato le ultime quattro partite dei Bianchi, sia contro lo Shakhtar in Champions League che contro Getafe e Osasuna in LaLiga.

Una volta classico È stato un compito impossibile per Courtois, né il portiere né il Real Madrid hanno fissato delle scadenze. Vedrai lo sviluppo giorno dopo giorno, e quando diventerà al cento per cento, tornerà ad occupare la porta della squadra bianca. Finora ha lavorato quotidianamente con i fisici a Valdebebas e lavora anche in palestra e in piscina.

Ridger, da parte sua, so che sembra. Dopo tre giorni di gioco contro lo Shakhtar e dopo aver ricevuto un colpo alla testa che gli è costato 20 punti di sutura, il tedesco è sceso in campo in aerobica con i compagni. Senza mascherina, con una benda medica che copre la ferita e l’occhio che si sta riprendendo di più, il difensore centrale fa di tutto per entrare nella lista dei convocati.