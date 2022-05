Il Real Madrid prepara 120 milioni di euro per Rafael Leao, secondo Gazzetta

Dopo che il francese Kylian Mbappe lo ha rinnovato con l’ufficiale del Paris Saint-Germain, sono comparsi nuovi rappresentanti legati al Real Madrid con la possibilità di nuovi accordi estivi ed è apparso il nome di Rafael Leao.

Il Real Madrid Sarà interessato ad assumere i servizi del portoghese Rafael Liaoattaccante del Milan, nuovo campione dello “scudetto”, con una cifra di quasi 120 milioni di euro.

dopo i francesi Kylian Mbappé Rendi ufficiale il suo rinnovo con Parigi Saint Germainsono apparsi nuovi attori associati a Real Madrid Come potenziali nuove offerte estive.

L’ultimo di questi è Leao, per il quale il club bianconero sarà disposto a pagare 120 milioni di euro, secondo il quotidiano italiano.Gazzetta dello sport.

Ma gli stessi media commentano che la clausola rescissoria è di 150 milioni e che l’obiettivo del club rossonero è quello di trattenere il giocatore fino al 2026. Leggere Lui è una delle perle e una delle chiavi per farlo Milano Il fuoriclasse italiano e il Milan lo vogliono al centro del loro progetto per riportare il club ai vertici d’Europa.

Leao ha giocato gran parte della stagione come ala sinistra, dividendosi all’interno per lasciare libero il fairway per lui Theo Hernandez E farlo da sinistra. Forte, con dribbling e gol, l’esterno ha anche agito – in rare occasioni – con un nove, in quanto la sua superiorità fisica gli permette la versatilità di occupare qualsiasi posizione in attacco.

Il 22enne portoghese è stato nominato Giocatore della Stagione, giocando 34 partite in cui ha segnato 11 gol e realizzato 10 assist, tre dei quali nell’ultima partita contro. Sassuolo.