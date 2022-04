Il reddito dei direttori delle 100 maggiori società degli Stati Uniti è aumentato del 31%

Patrick Gelsinger, CEO di Intel, il 21 gennaio 2022 alla Casa Bianca a Washington afp_ticker



Secondo uno studio della società di consulenza Equilar, gli stipendi dei direttori delle 100 maggiori società statunitensi sono aumentati in media del 31% nel 2021, anche se alcuni erano ben al di sopra di tale intervallo: +569% per un CEO di Apple o +65% per Goldman Sachs.

Tra stipendi, bonus e stock option, il loro reddito è sceso del 2% nel 2020, anno della pandemia, ricorda l’azienda.

Nel 2021, questi registi hanno guadagnato $ 20 milioni. L’elenco era guidato dal CEO di Intel Patrick Gelsinger ($ 178 milioni) con i dettagli di Equilar.

È seguito da Tim Cook di Apple (99 milioni), Hawk Tan di Broadcom (61 milioni) e Satya Nadella di Microsoft (50 milioni).

La società di consulenza spiega che “il forte aumento degli stipendi è probabilmente dovuto al fatto che molte aziende hanno scelto di premiare i propri capi con bonus e premi in azioni per guidare le loro organizzazioni attraverso periodi di turbolenza e stimolare la crescita dei ricavi”.

Pertanto, i dirigenti aziendali hanno guadagnato in media 254 volte di più rispetto alla media dei dipendenti nel 2021, rispetto a 238 volte di più dell’anno precedente.

Gli stipendi medi per i lavoratori di quelle stesse 100 aziende sono aumentati del 4% a $ 71.869.