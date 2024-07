Il regime cinese ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti sul controllo degli armamenti e sulla non proliferazione nucleare

Sventolano le bandiere cinesi e americane. Reuters/Ali Song/

Mercoledì la Cina ha annunciato la sospensione dei negoziati con… stato unito SU Controllo delle armi Non proliferazione e ritenerli pienamente responsabili Washington A causa della stagnazione dei colloqui.

Portavoce Ministero degli Affari Esteri cinese Lin Jian ha riferito oggi della decisione del colosso asiatico nel corso della consueta conferenza stampa di Cancelleriache avviene in un contesto di crescenti tensioni tra le due potenze, segnate dalle accuse americane nei loro confronti Cina Rifiutare nuovi negoziati e non rispondere alle proposte nordamericane.

“Per qualche tempo, gli Stati Uniti hanno ignorato la ferma opposizione della Cina e i ripetuti negoziati, hanno continuato a vendere armi a Taiwan e hanno adottato una serie di misure negative che hanno gravemente danneggiato gli interessi fondamentali del gigante asiatico”, ha osservato il portavoce cinese.

Ha aggiunto: “Queste azioni hanno minato la fiducia politica reciproca tra le due parti e hanno portato a un grave deterioramento dell’ambiente politico che ha spinto le due parti a continuare le consultazioni sul controllo degli armamenti”. ling.

Tuttavia, il portavoce ufficiale ne ha parlato Ha aggiunto che la Cina è disposta a mantenere la comunicazione con gli Stati Uniti sulle questioni internazionali di controllo degli armamenti sulla base del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione reciprocamente vantaggiosa.

Lo ha comunque sottolineato “La parte americana deve rispettare gli interessi fondamentali della Cina e creare le condizioni necessarie per il dialogo e gli scambi tra le due parti”, ha aggiunto.

Nel novembre dello scorso anno, delegazioni di governi Stati Uniti d’America E Cina Hanno avuto una discussione “onesta e approfondita” al riguardo Controllo delle armi E il divieto della proliferazione nucleare in una riunione straordinaria.

Il presidente americano Joe Biden stringe la mano al presidente cinese Xi Jinping. Reuters/Kevin Lamarque

Il Dipartimento di Stato americano ha affermato in un comunicato che le due parti hanno tenuto “discussioni sincere e approfondite su questioni relative al controllo degli armamenti e alla non proliferazione, come parte degli sforzi per mantenere aperte le linee di comunicazione e gestire in modo responsabile le relazioni USA-Cina”.

Relazioni tra stato unito E Cina Sembra stia peggiorando nonostante gli accordi raggiunti nel novembre dello scorso anno dal Presidente Joe Biden E il leader cinese Xi Jinping. Infatti, il mese scorso l’ambasciatore americano a Pechino, Nicola BruciaHa espresso la sua preoccupazione per ciò che ha descritto come gli sforzi attivi della Cina per indebolire le relazioni tra i due paesi.

“Dicono di essere a favore della riconnessione delle nostre due città, ma stanno adottando misure drastiche per renderlo impossibile”.Lo ha annunciato l’ambasciatore in un’intervista a Il giornale di Wall Street.

Tra le preoccupazioni sollevate da Burns, un diplomatico veterano di 68 anni entrato in carica nell’aprile 2022, c’è la questione… Interrogare e intimidire i cittadini Partecipazione a eventi ospitati dagli Stati Uniti in Cina, aumento delle restrizioni sui post sui social media dell’ambasciata e ciò che ritiene possa fomentare il sentimento anti-americano.

L’ambasciatrice ha spiegato che era lì da novembre 61 eventi pubblici in cui il Ministero cinese per la Sicurezza dello Stato o altre agenzie governative hanno esercitato pressioni sui cittadini cinesi In modo che non partecipino o cerchino di intimidire i partecipanti. Questi eventi includono interventi di professionisti della salute mentale, tavole rotonde sull’imprenditorialità femminile, proiezioni di documentari e spettacoli culturali.

(Con informazioni da EFE)