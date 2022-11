Il regista abbandonato ha risposto alla dichiarazione di Kojima: “Non più, figliolo…”

In questa fase, Presunto gioco horror abbandonato Si preannuncia come una delle storie di giochi più popolari A causa di decisioni sbagliate prese al momento della promozione del gioco, Che mi ha fatto pensare la collina silenziosa E il Anche in Hideo Kojima. Di recente, è stato lo stesso creatore giapponese ad occuparsi di questo problema e pochi istanti prima che il project manager Hassan Kahraman rispondesse a queste affermazioni.

Direttore controverso abbandonato Risposta alla dichiarazione di Kojima

Attraverso un post sul suo account Twitter, Hassan Kahraman, regista abbandonato, ha risposto ai commenti di Hideo Kojima e ha sottolineato che l’intero ambiente tossico e negativo era un peso per lo studio, ma stanno lavorando per far uscire il gioco il prima possibile. In questo senso, il controverso creatore ha osservato: “Le trame erano un peso e non erano grandiose sia per i fan che per tutti coloro che sono coinvolti nel progetto. Tuttavia, stiamo lavorando sodo per lanciare il gioco e vorremmo ringraziare tutti per la pazienza. . “

Nell’ultimo episodio del podcast di Spotify, The Structure of the Brain, Hideo Kojima ha parlato con Geoff Keighley della situazione abbandonato E la controversia sorta attorno ai BLUE BOX Game Studios a causa di un malinteso alla fine è andata fuori controllo. Lì, il creatore giapponese ha affermato di essere infastidito dal ricevere costantemente foto di Hasan Kahraman e domande sulla sua presunta connessione al progetto, che è stata categoricamente smentita da Wald. attrezzature metalliche.

Allo stesso modo, Kojima ha colto l’occasione per consigliare il lancio di Hasan Kahraman e BLUE BOX Game Studios. abbandonato Il più presto possibile, perché solo così potranno disfarsi delle polemiche sorte attorno al progetto, nella speranza di ottenere buoni risultati.

