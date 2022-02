Il regista di The Hole sta preparando il suo nuovo film sulla pandemia con Rosamund Pike

Galder Gastelo Urrutia Hai già un nuovo progetto. dopo aver conquistato Festival di Sitges 2019 e successo in esso Netflix Insieme a aperturaE il Può avere un complemento o remakeOra hai il tuo prossimo grande progetto. Stiamo parlando di Flusso riccoun Romanzo giallo pandemia che è già stato presentato ed è presente in mercato cinematografico europeo Per poterlo esporre su piattaforme e grandi case di produzione. Vi diciamo tutti i dettagli del film da raccontare Rosamund Pike nel ruolo di leadership.

Un film sulla fine del mondo che sarà coprodotto da Rosamund Pike e Pablo Larran

Il progetto Gaztelu-Urrutia ha dei buoni lavori in vimini. Il nastro riordino lo scenario Pietro Riveroche è già successo apertura E ha produzione Paolo LarinDirettore Spencer. Flusso ricco Tornare alla normalità La componente socio-politica che ha esordito alla regia, ci racconta come Una malattia che uccide la vita dei ricchi dal pianeta. A poco a poco, i responsabili di grandi fortune iniziano a morire a causa di uno strano virus, declinando gradualmente nei ranghi. Il virus muterà e attaccherà i ricchi e alla fine chiunque abbia una qualsiasi somma di denaro in loro possesso.

Questo scatenerà il Caos finanziario senza precedenti sul campoInvitare gli investitori a sbarazzarsi di asset che nessuno vuole più salvare dalla pandemia e a donare le proprie fortune a tutti i paesi che ne riconoscono la redistribuzione. Secondo Gaztelu-Urrutia, è una storia molto interessante. “Flusso ricco egli è Epopea fisica massiccia, piena di colpi di scena, ostacoli e sorprese. Ma soprattutto è un file Un viaggio emotivo, complesso e provocatorioFino alle profondità dell’uomo e alle vette del nostro glorioso egocentrismo”, ha detto il suo manager.

“Solo un artista con il coraggio e l’intelligenza di Rosamund Pike potrebbe trasformare questo film in realtà.. Sono così grato allo straordinario e rispettato team Sierra/Affinity, per il loro supporto nel condividere il nostro progetto nel mercato berlinese”. Per le case cinematografiche che hanno deciso di dare il via libera”. “Siamo entusiasti di lavorare con Galder e il suo team innovativo di registi per portare questo progetto sul mercato cinematografico europeo. ci vediamo dentro Flusso ricco Espande le sue capacità di costruzione del mondo in un ambiente globale in questo thriller senza tempo e incrollabile”.

Flusso ricco Le riprese inizieranno nell’autunno del 2022.