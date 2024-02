Il regista di The Last of Us crede che potrebbe esserci una relazione casuale con Tommy, il fratello di Joel

Neil Druckmannil regista epico l'ultimo di noi, Ha sorpreso tutti con i suoi commenti in “Grounded II: Make The Last of Us Part II”, il documentario completo sullo sviluppo del gioco disponibile su YouTube. La terza parte da sogno è sulla bocca di tutti i fan di questa saga, ma il suo creatore pensa anche ad altre possibilità per il mondo ricco e i personaggi creati ben scritti e dettagliati. Durante il documentario, Druckmann parla del futuro di The Last of Us e della storia incentrata su di esso Tommy Milleril fratello di Joel, che alla fine è stato archiviato, ma lui crede che prima o poi vedrà la luce, anche se non sa se lo farà sotto forma di videogioco o di serie TV.

The Last of Us mira ad avere Spin-off Il che ci aiuta ad approfondire e imparare di più sul suo ricco mondo e sui suoi personaggi. Tommy ha un grande potenziale, non solo per quello che vediamo nelle partite, ma perché ci permetterà di approfondire il passato di Joel e il periodo compreso tra la pandemia e l'inizio della prima partita; Conoscere il momento della separazione dei due fratelli o cosa succede dopo la seconda parte.

Il futuro di The Last of Us

Durante il documentario, Druckmann ha confermato che probabilmente lo vedremo “Un'altra parte di questa storia”. Dichiarazioni che ispirano ottimismo tra i fan della saga, e confermano il fatto che The Last of Us 3 è sul tavolo di Naughty Dog. Un gioco che probabilmente metterà fine alla storia iniziata nel 2013 con il lancio della prima parte, e che si è distinto fin dal primo momento per la sua qualità a tutti i livelli, e alla fine ha ottenuto… serie su HBO che è riuscita a essere all'altezza del compito e a fornire maggiore profondità ad alcune parti che non erano state approfondite nel videogioco.