Il Regno Unito e l’Italia stanno spostando l’agenda sul clima

Da questo autunno, La lotta contro il cambiamento climatico si trova ad affrontare dodici mesi critici. È un periodo in cui si terranno una serie di elezioni su entrambe le sponde dell’Oceano Atlantico che definiranno il percorso dell’Occidente, una delle regioni e dei maggiori emettitori storici. Tassi di emissione elevati individuali – Prepararsi ad affrontare una crisi, le cui conseguenze sono in costante aumento. Tre gli attori coinvolti in questo bivio Regno Unito, Unione Europea e Stati Uniti E i segnali provenienti da Londra, Bruxelles e Washington non sono incoraggianti.

Stanno arrivando sintomi più preoccupanti Downing Street. Là il primo ministro conservatore, Rishi SunakIl presidente in carica, già indebolito, ora vota contro di lui poiché il suo partito laburista è in svantaggio di 15 punti.Una serie di misure contrarie agli impegni assunti dal Regno Unito nel quadro dell’Accordo di Parigi. Fino a pochi anni fa il paese A Un campione della trasformazione energetica, e il Parlamento non ha esitato quando si è trattato di approvare una legislazione innovativa che spinge il settore privato, in particolare l’industria automobilistica, verso drastiche riduzioni delle emissioni. Ciò è stato reso necessario dalla determinazione del Paese a raggiungere questo obiettivo Zero emissioni nette entro il 2050. Ma Sunak, che è salito al potere senza vincere le elezioni nazionali, ritiene che il ritiro potrebbe dargli vantaggi politici e spingerlo alla vittoria. Le elezioni dell’Assemblea dovrebbero tenersi prima di gennaio 2025.

Qualche settimana fa ha annunciato in pompa magna, comunque il mondo l’abbia vissuto La tua calda estate, non possono essere i contribuenti britannici a pagare la transizione energetica. lo ha annunciato Rinviata di cinque anni la fine delle auto a benzina e diesel Riduce gli standard ambientali per le pompe di calore domestiche e interrompe qualsiasi nuova restrizione sui viaggi aerei. Il vostro Ministro degli Interni, Suella BravemanHa ragionato davanti alla BBC: “Non salveremo la terra distruggendo gli inglesi”. Sunak è andato oltre, ignorando le emissioni storiche che il Regno Unito ha accumulato a partire dalla sua rivoluzione industriale, prendendo in prestito le argomentazioni dei negazionisti del clima: “Se la nostra quota di emissioni globali è inferiore all’1%, come è giusto?” I cittadini britannici dovrebbero sacrificarsi più degli altri? Giorni dopo, approvò un’apertura Un nuovo giacimento petrolifero nel Mare del Nord ne verrà estratto 300 milioni di barili di petrolio entro il 2026-2027 Mentre il campo Rosebank entra nella fase operativa.

Opposizione alla regressione in Europa e scetticismo in America

Anche l’Europa si sta ritirando. Il Consiglio d’Europa (che rappresenta i governi dell’UE) ha ritardato Attuazione di nuovi standard ambientali RNormativa sui veicoli Euro 7 . è stato Una vittoria per il governo ultraconservatore italiano di Giorgia Meloni, Molti paesi dell’Est e la Francia sono riusciti a mobilitarsi per far prosperare questa mossa, di cui hanno beneficiato i produttori Veicoli a combustione. L’argomentazione di Sunak nel Regno Unito è la stessa: non si può esercitare troppa pressione sulle classi medio-basse. C’è speranza che Parlamento europeo Vota contro il ritardo, anche se sembra improbabile, supponendo che si tratti di una mossa impopolare Elezioni al Parlamento europeo Sono a giugno.

L’ultima delle contromisure potrebbe essere attuata negli Stati Uniti. Il presidente Joe Biden è emerso come una sorta di eroe del clima dopo l’approvazione Legge sull’inflazione (“Legge sull’inflazione”), eIl più grande incentivo finanziario all’industria verde nella storia del Paese, è al bivio. Con le elezioni della Casa Bianca ancora a un anno di distanza, il suo stesso partito è lungi dall’essere sicuro di sostenerlo per la rielezione. Ora Un’accusa senza precedenti da parte del presidente della Camera Kevin McCarthyPur essendo repubblicano Si è schierato contro una fazione più estrema, filo-trumpista e anti-reazionaria che ha formato su alcune questioni strategiche con Biden. Potrebbe compromettere l’agenda ambientale del Presidente.

gas liquido

Una cartina di tornasole è la decisione della Casa Bianca di approvare o disapprovare Passo Calciù 2Si propone la costruzione di un mega terminale per gas naturale liquefatto (GNL). Costa della Louisiana. È un progetto che rafforza l’ascesa senza precedenti degli Stati Uniti come fornitore di GNL: nel 2016 non hanno esportato quasi nulla e sono ora il più grande esportatore mondiale, davanti a Russia e Qatar. L’Unione Europea, che l’anno scorso ne ha acquistato 56 miliardi di metri cubi, ne è corresponsabile.

L’America, infatti, sta cambiando mal di testa per la conversione dell’energia, Lo dicono i dati diffusi qualche giorno fa dall’organizzazione ambientalista Borsa petrolifera internazionale. Il rapporto lo indica Quasi un terzo delle esplorazioni mondiali di petrolio e gas pianificate da qui al 2050 corrisponde agli interessi degli Stati Uniti. . Tutto questo nonostante l’Agenzia internazionale per l’energia abbia già affermato che è urgente raggiungere l’obiettivo di riscaldamento globale di 1,5°C entro il 2021. Smettere di scoprire nuovi giacimenti di idrocarburi.

Questi segnali terribili hanno incoraggiato gli attivisti climatici a scendere di nuovo in piazza. prima Settimana del clima di New York, Unghia 70.000 persone occupano Midtown Manhattan a marzo per vietare i combustibili fossili. Il 2019 è ancora lontano dalle lotte storiche, pre-pandemia e all’apice della popolarità Greta Thunberg, Ma sono rilevanti e possono costituire la base per mobilitare gli elettori progressisti di fronte a una serie di elezioni cruciali dietro l’angolo.