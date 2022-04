Il Regno Unito rivede la governance del LME dopo la sospensione del nichel

La sospensione del prezzo del nichel sarà indagata e riaperta in seguito con problemi. La Financial Conduct Authority (FCA) e la Bank of England (BoE) hanno annunciato che condurranno una revisione del loro approccio e delle loro procedure Borsa dei metalli di Londra (LME) Durante il recente episodio di turbolenza nel trading di futures sul nichel che ha portato a Commento da lui In precedenza Tranquilla riapertura dopo una settimana.

Pertanto, dopo un periodo di stabilizzazione, FCA intende rivedere l’approccio del LME alla gestione della sospensione e della ripresa del mercato del nichel per determinare Quali lezioni si possono imparare? In merito alle disposizioni per la vigilanza del mercato e il governo degli amministratori. Allo stesso modo, la Prudential Regulatory Authority (PRA) della Banca d’Inghilterra condurrà una revisione delle operazioni di LME Clear durante il periodo per determinare se Lezioni su governance e gestione del rischio.

La Financial Conduct Authority (FCA) e la Bank of England terranno conto di questi rapporti per determinare se sono necessarie ulteriori azioni e annunceranno i prossimi passi a tempo debito. “Gli eventi intorno alla sospensione e alla ripresa delle negoziazioni hanno evidenziato le questioni sollevate in un recente documento di discussione LSE sulla struttura del mercato, in particolare Il ruolo della trasparenza nel London Metal Exchange e nei mercati correlatiafferma il regolatore del mercato finanziario britannico.

“La FCA si aspetta che l’LME consideri attentamente come gli eventi recenti dovrebbero modellare il suo approccio futuro alla struttura del mercato”, aggiunge. In questo senso vi fa riferimento il regolatore Il London Metal Exchange ha deciso di nominare altri due amministratori indipendenti Migliorare la sua governance e rivedere i modi migliori per raggiungere questo obiettivo nel contesto delle capacità e della composizione del suo consiglio di amministrazione.

L’11 marzo, il mercato londinese dei futures sulle materie prime LME ha sospeso la negoziazione del nichel a causa dell’aumento senza precedenti dei prezzi a seguito delle guerre in Russia e Ucraina. Una settimana dopo, il mercato Riprendere il lavoro, anche se non senza difficoltàCostringendo a più riprese la sessione ad essere interrotta per problemi tecnici.