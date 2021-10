Il Regno Unito tocca ogni giorno 50.000 casi di Covid-19

LONDRA, 18 ottobre (Principe Latina) Il Regno Unito ha segnalato oggi 49.156 nuovi casi di COVID-19 e altri 45 decessi per la malattia, poiché il governo ha avvertito che sta arrivando un inverno difficile.

Secondo il rapporto quotidiano diffuso dalle autorità sanitarie, il numero di infezioni da coronavirus SARS-CoV-2 è aumentato del 20% negli ultimi giorni, portando un totale cumulativo di quasi otto milioni e mezzo di contagiati e 138 1.629 decessi dall’inizio. epidemico.

Interrogato sull’aumento dei casi positivi e dei decessi, il portavoce ufficiale del primo ministro Boris Johnson ha avvertito che stava arrivando un inverno molto difficile.

Il portavoce ha dichiarato: “Abbiamo sempre saputo che i prossimi mesi sarebbero stati duri e quello che stiamo vedendo in termini di casi, ricoveri e decessi è ancora in linea con i modelli che abbiamo tracciato.

Dopo aver assicurato che il governo stia monitorando da vicino il livello di diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 nel Paese, il funzionario ha sottolineato che la campagna di vaccinazione rimane il principale muro di contenimento contro il Covid-19.

Il portavoce di Johnson ha affermato che grazie al programma di immunizzazione siamo stati ampiamente in grado di spezzare il legame tra casi, ricoveri e decessi.

Sebbene secondo il rapporto 45,3 milioni di persone – pari a 78,9 della popolazione di età superiore ai 12 anni nel Paese – avessero già il calendario completo per le vaccinazioni, nelle ultime ore sono stati ricoverati 915 malati di Covid-19, per un totale di 7.997 pazienti ricoverati, di cui circa 800 in terapia intensiva.

Alcuni esperti accusano un aumento dei contagi all’inizio dell’anno scolastico e la revoca di tutte le restrizioni, comprese quelle che imponevano l’uso obbligatorio delle mascherine al chiuso.

