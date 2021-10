Il report parla di Nintendo Switch 4K, che avrà giochi esclusivi e altre novità

Anche se la voce ovviamente non è vera spesso, è anche vera Non è difficile classificare quei rapporti che vengono con più prove o prove Quello dietro qualcosa di importante. Si dice così tanto converte Pro, le cui luci si sono spente quando Nintendo ha deciso di annunciare l’ultimo modello OLED della console. ma… Questo significa che la nuova console Nintendo, capace di risoluzione 4K, non esiste? Non abbiamo una risposta precisa, ma possiamo dirvi che continuano ad arrivare segnalazioni molto interessanti che ne indicano l’esistenza.

Ottieni più indizi

Per esempio, Bloomberg ha sottolineato per cui molti editori hanno ricevuto kit di sviluppo Nuovo modello compatibile con questa risoluzione. Inoltre, è stato scoperto che il molo di recente OLED egli è Ho pensato di ammettere questa decisione. E oggi arriva un nuovo capitolo, come Insiders (via Wccftech) Maggiori dettagli su questa presunta nuova console. Stiamo parlando di NateDrake, un noto insider di Nintendo, E chi garantisce Che se Switch Pro non viene presentato, è perché Nintendo potrebbe in effetti essere una console di prossima generazione. Ovviamente Drake Si riferisce a un rapporto Bloomberg. Memore di quello che ha detto:

Da quando è stato pubblicato l’articolo di Bloomberg, ho contattato molti dei miei contatti per cercare di capire le informazioni. […] Non mi riferirò più a questo come “Switch Pro”. Sulla base delle conversazioni che ho avuto, è chiaro che questo è il nuovo Nintendo Switch, ma non è chiaro come verrà presentato. Non so se si posizionerà come Switch 2 o come recensione, ma in futuro lo chiamerò Switch 4K. Perché ha la capacità 4K e questo Sarà raggiunto con DLSS. Questi fatti sono solidiCi sono prove evidenti a sostegno di queste informazioni e non hanno motivo di aspettarselo, anche se presto cambierà”..

Dichiarazioni di insider mostrano che per raggiungere la risoluzione 4K, la nuova console Sarà basato sulla tecnologia DLSS di NVIDIA. Qualcosa di cui si è già parlato in passato. E secondo gli esperti, questo potrebbe richiedere un aggiornamento hardware molto grande, quindi La retrocompatibilità con l’attuale Switch può essere difficile.

Drake pensa ancora che Nintendo Troverai un modo per ottenerlo Questa retrocompatibilità, anche se menzionano che probabilmente ce ne saranno molti di più La terza parte si concentra sulla creazione di giochi esclusivi Può funzionare solo sul nuovo modello. L’insider conclude commentando che, in relazione al lancio, ciò potrebbe accadere in Fine 2022 o inizio 2023. cosa ne pensi? Vorresti questo approccio per la tua prossima console Nintendo? Ti leggiamo attentamente.