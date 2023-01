Il repubblicano McCarthy è stato finalmente eletto presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti

(EFE). – Il repubblicano Kevin McCarthy è stato finalmente eletto, sabato, presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti dopo 15 voti, dopo aver convinto un numero sufficiente di membri del Congresso del suo stesso partito che si sono rifiutati di sostenerlo.

L’astensione di sei repubblicani ha aperto la strada poco dopo la mezzanotte all’elezione di McCarthy a presidente della Camera dei Rappresentanti con 216 voti, dopo quattro giorni estenuanti che si sono conclusi oggi con questa vittoria che ha messo fine al caos nel Congresso Usa. .

Come nella votazione precedente ea differenza delle prime tredici, i repubblicani radicali non hanno schierato nessun candidato alternativo a McCarthy, che ha lottato in questa tornata finale con il leader democratico alla Camera, Hakeem Jeffries, che ha ricevuto 212 voti per lo stesso. Come nei turni precedenti.

In questa votazione finale, sei repubblicani si sono astenuti, aprendo la strada all’elezione di McCarthy, riducendo il numero di voti di cui aveva bisogno per essere eletto.

Quest’ultimo round è arrivato dopo un penultimo round che ha visto momenti di tensione tra McCarthy e il conservatore radicale Matt Gaetz, un alleato dell’ex presidente Donald Trump, la cui elezione ha sventato quando ha deciso di astenersi quando il legislatore californiano ha sfiorato la vittoria per un voto. risparmiare il voto.

Secondo il giornale New York TimesTrump, che questa settimana ha esortato i suoi sostenitori a sostenere McCarthy, ha chiamato Gates quando ha visto che la selezione del candidato del partito era in pericolo.

La nomina di McCarthy chiude una settimana stressante e caotica al Campidoglio iniziata martedì scorso quando, per la prima volta in cento anni, il presidente della Camera non è stato eletto al primo scrutinio a causa delle critiche all’interno del suo stesso partito.

Quei detrattori erano circa due dozzine di membri del Congresso, molti dei quali lealisti di Trump e membri del gruppo Freedom Caucus, che non hanno mostrato un braccio fino a venerdì.

Nelle votazioni 12 e 13 tenutesi venerdì mattina, alcuni di loro hanno iniziato a sostenere McCarthy, tra gli applausi del resto del Congresso per ogni passo compiuto per risolvere la situazione.

Ed è che senza il Presidente della Camera, il 118° Congresso non potrebbe iniziare. L’unica opzione per farlo eleggere era continuare a votare fino a quando il candidato non avesse raggiunto la maggioranza, cosa che è avvenuta proprio dietro l’angolo del fine settimana.

Per ottenere il sostegno del ribelle Freedom Caucus, un gruppo formato nel 2015 dai repubblicani più radicali — molti dei quali membri dell’ormai defunto Tea Party — con l’obiettivo di spingere a destra la leadership repubblicana, McCarthy ha dovuto fare un bel po. Cose .. concessioni che non sono state divulgate.

Gli accordi speciali riguardavano una serie di richieste che avevano i repubblicani ribelli, come il potere di presentare una mozione di sfiducia al presidente della Camera, diversi presidenti della commissione per le regole, per ottenere un voto su questioni di confine, il presidente su varie sottocommissioni e un raccordo con il Comitato per le Nomine, uno dei più potenti in sala.

Dopo l’elezione di McCarthy, tutti i membri del Congresso hanno prestato giuramento ed è iniziata una nuova legislatura, che sarebbe durata due anni.

Lo Speaker, noto in inglese come Speaker, è un’importante figura politica le cui funzioni includono l’elaborazione di gran parte del calendario legislativo e la decisione su quali progetti di legge vengono votati e quando.

Sarà anche la terza autorità del Paese, dopo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la vicepresidente Kamala Harris, che presiede anche il Senato, e la seconda in linea di successione.

Dopo 15 voti, questa anomalia nella democrazia americana si è chiusa, poiché l’ultima volta che è stato necessario più di un voto per eleggere un “oratore” è stato nel 1923.

A quel tempo il Presidente della Camera veniva eletto con un nono voto, cinque voti in meno di quelli che erano stati presi in questa occasione, ma ben lontani dai sessanta che si sarebbero dovuti fare nel 1869.

