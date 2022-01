Il resoconto quotidiano dell’Euro Futsal agli Europei di Futsal: vittoria per Portogallo e Olanda

I campioni in carica del Portogallo hanno segnato due gol di svantaggio battendo la Serbia 2-4 nella partita di apertura del Campionato Europeo UEFA di Futsal.

Nell’altra partita della giornata, i padroni di casa dell’Olanda sono rimontati in rimonta battendo 3-2 la veterana Ucraina.

Puoi vedere i riepiloghi a partire dalla mezzanotte CET.

Il Portogallo, campione del mondo, ha iniziato a vincere ma ha dovuto rimontare con due gol di svantaggio contro una squadra serba che ha perso tre dei suoi 14 giocatori.La Serbia ha segnato 2-0 dopo sei minuti. In primo luogo, il capitano Marko Percic ha segnato un calcio di rigore, quindi ha segnato il secondo gol dopo che Andrei Souza lo ha bloccato e presto Andrea Stoichevsky lo ha bloccato.

Serbia-Portogallo 2-4

Tuttavia, il punteggio è arrivato 2-2 prima della fine del primo tempo. Miguel Angelo Poleta ha assistito con il punteggio di 2-1, Zeke ha fatto una grande prestazione con il punteggio di 2-2, che è opera di Pani Varela. All’inizio del secondo tempo, Afonso Jesus e Thomas Paco hanno segnato entro 30 secondi trasformando la partita in favore del Portogallo.

Jorge Braz allenatore della nazionale portoghese: “Fa sempre bene iniziare con una vittoria, ma non posso dire lo stesso di come abbiamo iniziato la partita. Non è stato facile, ma nel secondo tempo siamo stati il ​​Portogallo che tutti conoscono”.

Dati principaliAnche il Portogallo ha segnato due gol in un minuto per passare dal 2-2 al 2-4 contro la Serbia ai supplementari negli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA di futsal a settembre.

Olanda – Ucraina 3-2

Se la sorpresa nel primo match sta per saltare, arriva nel secondo. L’Ucraina, due volte finalista, ha preso il comando nelle prime fasi della partita. Ma l’Olanda ospitante aspettava questo momento da molto tempo e non si arrenderà così rapidamente.

Il paese ospitante ha ribaltato la partita con tre gol, ma l’Ucraina ha segnato 3-2 a tre minuti dalla fine per portare entusiasmo allo Zygo Dome di Amsterdam. Ma l’Olanda ha saputo lottare per aggiungere i primi tre punti in questo primo girone.

Max Tjaden, allenatore Paesi Bassi: “È eccitante! Inizia, ti guardi intorno, pensi ‘succederà’, hai 40 minuti e poi sei il vincitore. È fantastico. Non abbiamo detto cose interessanti nella pausa, ma l’abbiamo fatto nella seconda parte. A volte serve un po’”. Purtroppo è successo e abbiamo segnato tre gol”.

Dati principali: Al-Ataybi, che ha lavorato nel reparto marketing del torneo e ha scritto il programma per la fase finale del torneo, ha segnato il suo quarantesimo gol in nazionale.