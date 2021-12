Il riciclaggio consente di risparmiare acqua, petrolio, energia, emissioni e spazio

Ogni volta che un contenitore o una confezione viene correttamente smaltito per la raccolta e il trattamento, si creano benefici ambientali che, cumulativamente, rappresentano importanti progressi nella lotta al cambiamento climatico.

Ad esempio, lo scorso anno nel nostro Paese sono state riciclate 2 milioni di tonnellate di contenitori e imballaggi in polietilene tereftalato e altre plastiche rigide, imballaggi flessibili metallici e non, alluminio, banda stagnata, vetro e cartone laminato.

Riciclando questi materiali si sono risparmiati 44 miliardi di litri d’acqua, l’equivalente di riempire 12.000 piscine olimpioniche; È stato inoltre interrotto il consumo di 7,8 milioni di barili di petrolio risparmiato, che possono generare benzina sufficiente per riempire i serbatoi di 14 milioni di auto compatte.

In termini di risparmio energetico, riciclare contenitori e imballaggi implica 26 miliardi di kilowattora di energia in meno, 12 miliardi di case dotate di lampade a risparmio energetico possono essere illuminate per 17 ore al giorno e ha anche smesso di emettere 5 miliardi di tonnellate di anidride carbonica nell’atmosfera (gas serra), che equivale a quello che potrebbero fare 390 foreste a Chapultepec; Infine, l’area occupata da questi detriti è di 59 milioni di metri cubi di spazio, circa 60 stadi aztechi.

“Semplici azioni come la raccolta differenziata dei rifiuti e il contributo al riciclaggio sono un passaggio fondamentale per affrontare il cambiamento climatico. Il tempo stringe, non possiamo continuare a rimandarlo, dobbiamo agire. Ricorda che il futuro è oggi, non domani”. industria dei prodotti di consumo per la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio in Messico.

Da quasi 20 anni in Messico sono stati compiuti sforzi significativi per la corretta gestione e riciclaggio di contenitori e imballaggi, e questo ha portato ad un aumento del 200% in questi due decenni, oltre al fatto che nel corso di quasi 10 anni , è stata prodotta più della metà dei contenitori in PET .

Oltre ai benefici ambientali del riciclaggio di questi materiali, l’economia si è evoluta attorno a questa attività che avvantaggia migliaia di famiglie.

“In Messico la maggior parte del recupero dei materiali avviene attraverso il settore umano, il settore sociale, e non è come nei paesi del primo mondo dove tutto è automatizzato in base alle macchine e l’impianto si separa da solo, non qui, qui c’è un importantissimo componente del fattore umano ed è per questo che con molte persone coinvolte e che lavorano su questo, vivono di riciclo e l’industria è alla ricerca di condizioni migliori per questi lavoratori”, ha aggiunto il Direttore ECOCE.

Perché tutto questo diventasse realtà, era necessario sviluppare un’infrastruttura che consentisse questa attività.

“L’educazione ambientale non può essere attuata se non ci sono infrastrutture e canali per la sua attuazione. Quindi migliorare le infrastrutture pubbliche per il recupero dei rifiuti di imballaggio è una sfida per il Messico che sta crescendo poco a poco. Oggi possiamo dire che l’industria del riciclaggio è cresciuta più del 200% negli ultimi 20 anni”.

Vale la pena ricordare tre semplici azioni con cui possiamo contribuire alla lotta al cambiamento climatico.

1. – Scegli contenitori e imballaggi riciclabili come PET, latta, alluminio, plastica rigida e imballaggi flessibili. Vieni a conoscerli qui.

2.- Separare i contenitori e gli imballaggi riciclabili in modo che vengano identificati dal personale addetto alle pulizie e indirizzarli al riciclaggio, ignorando coloro che ti dicono che tutti i rifiuti vengono rimessi nei camion di raccolta.

3.- Trasferisci la cultura del riciclaggio alla tua famiglia e ai tuoi amici. Non è mai troppo tardi per iniziare.