Il ricorrente senza rinuncia del sovrano?

Solo pochi giorni fa, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha lanciato ufficialmente la sua candidatura per le elezioni presidenziali del 2024. Biden è stato raggiunto sul binario democratico da Marian Williamson e Robert Kennedy Jr.Inoltre, quattro repubblicani sono entrati in gara, tra cui l’ex presidente Donald Trump, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy e Asa Hutchinson.

Ma anche se non ha annunciato ufficialmente la sua candidatura, il governatore in carica della Florida Ron DeSantis dovrebbe cercare la nomina repubblicana.

La verità è che fino a poco tempo fa il caso di DeSantis era complicato da una specifica legge della Florida. Secondo lei, un dipendente pubblico non può candidarsi per un altro lavoro con un periodo di servizio che si sovrappone a quello attuale, senza inviare una lettera di dimissioni.

Tuttavia, recentemente il legislatore statale ha approvato due importanti iniziative. Il primo chiede un’eccezione alla legge della Florida per negare che qualsiasi funzionario che aspira a una carica debba dimettersi dall’incarico che ricopre. Tutto questo quando viene selezionato come candidato.

Cosa suggerisce questa scala?

Il provvedimento fa parte di uno standard elettorale più ampio e preciso in cui possono dimettersi solo coloro che si contendono la presidenza o il vicepresidente. In questo senso, il governatore della Florida, Ron DeSantis, non dovrebbe dimettersi se si candidasse alle presidenziali del 2024.

Da parte sua, il rappresentante repubblicano Ralph Masullo ha sottolineato durante un recente dibattito che il provvedimento non si applica solo al governatore della Florida. Trascende chiunque sia coinvolto nella politica.

I democratici hanno affermato che questo era un apparente tentativo di spianare la strada a DeSantis se dovesse candidarsi in futuro. Il suddetto disegno di legge è stato approvato dall’Assemblea di Stato con 76 voti favorevoli e 34 contrari.

Tuttavia, il governatore Ron DeSantis, il cui mandato scade nel 2027, ha affermato di non aver deciso se alla fine si candiderà alle elezioni.