Il rilevamento degli incidenti stradali funziona su iPhone 14 e Pixel?

Nuova funzione di rilevamento degli incidenti per gli ultimi dispositivi Apple – iPhone 14 e Apple Watch Ultra/8/SE (2a generazione) – Elabora i dati del sensore per il rilevamento delle collisioni.

Se non rispondi alle istruzioni sullo schermo, l’allarme suonerà e poi chiamerà automaticamente i servizi di emergenza e ti comunicherà la tua posizione. Google offre anche funzionalità simili sui suoi dispositivi. pixel Per molto tempo.

ma funziona? trovarlo fuori, Il giornale di Wall Street Alcune auto si sono schiantate con l’aiuto di Michael Barabi, un campione di demolizioni di Monroe, nel Michigan.

WSJ ha messo il mio iPhone 14 Pro Max e Pixel 6 Pro nella mia auto spazzatura in cui si sarebbero schiantati – 2003 Ford Toro e Carovana Dodge del 2008. Nell’auto che guidava lo specialista, hanno messo l’iPhone 14 e il Pixel 5 e l’autista ha indossato un Apple Watch Ultra al polso.

Dopo circa cinque secondi Primo incidente contro la Ford Taurus Testa a testa, a circa 25 mph, il mio Apple Watch Ultra ha emesso un avviso: “Sembra che tu abbia avuto un incidente.” I telefoni volavano sul pavimento della sua macchina. Apple ha progettato la funzione per visualizzare un avviso sull’orologio se è associato a un iPhone.

Sebbene l’airbag lato guida della Taurus sia esploso – e la parte anteriore dell’auto sia stata completamente frantumata – l’iPhone e il Pixel nell’auto colpita non hanno rilevato un incidente. Né il Pixel nell’auto che si è schiantata.

Nel secondo incidente, sulla Taurus si è attivato l’airbag lato passeggero e il paraurti si è spento. Ancora una volta, i telefoni Taurus non hanno mostrato alcun avviso. All’interno dell’auto guidata, il Pixel ha rilevato il guasto, ma questa volta i dispositivi Apple no.

Nella terza prova, l’auto si è schiantata mentre guidava una Dodge Caravan a circa 40 km/h, mandando in frantumi il parabrezza e attivando gli airbag. Ancora una volta, l’iPhone e l’Apple Watch nell’auto di Michael hanno mostrato un avviso, ma il Pixel no. Il Pixel e l’iPhone in Dodge non hanno mostrato nulla.

Quando il Wall Street Journal ha contattato Apple per informarla dei risultati, un portavoce dell’azienda lo ha detto Le condizioni di prova di Junkyard non hanno fornito segnali sufficienti per consentire all’iPhone di attivare la funzione nelle auto ferme.

Non era connesso a Bluetooth o CarPlay, il che potrebbe indicare che il veicolo era in uso e che i veicoli potrebbero non aver percorso una distanza sufficiente prima dell’impatto per indicare che stavano guidando. Ha detto che se l’iPhone avesse ricevuto queste indicazioni aggiuntive – e se il GPS mostrasse che le auto si trovano su una strada reale – la probabilità di un avviso sarebbe maggiore.

Un portavoce di Google ha anche affermato che non solo è il fattore di gravità dell’incidente, ma anche che l’algoritmo deve prima rilevare che stai guidando.