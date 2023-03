Il risultato della lotteria dei visti per immigrare legalmente negli Stati Uniti è davvero molto vicino

Il programma della lotteria dei visti è anche ufficialmente noto come Diversity Immigrant Visa Program. Questo programma annuale offre a milioni di persone l’opportunità di partecipare per ottenere un visto per gli Stati Uniti, con vincitori scelti a caso.

Il periodo di iscrizione alla Visa Lottery 2023 (DV-2023) era dal 7 ottobre 2021 al 10 novembre 2021. Nel frattempo, i risultati del programma DV 2024 saranno presto noti, il 6 maggio 2023.

Per sapere se sei tra i vincitori, devi utilizzare il Participant Status Check direttamente con il Dipartimento di Stato americano. Quindi, devi inserire il tuo numero di conferma, poiché non riceverai una lettera o un’e-mail che ti dirà se hai vinto.

I vincitori e i loro parenti stretti possono diventare residenti permanenti legali con carte verdi per lavorare, studiare e vivere negli Stati Uniti. Allo stesso modo, dopo cinque anni, queste persone hanno la possibilità di richiedere la cittadinanza americana.

Il governo degli Stati Uniti assegna migliaia di visti di soggiorno a un massimo di 55.000 persone ogni anno, quindi partecipare a questa lotteria è facile e semplice.

Il Dipartimento di Stato ha documentato che dal 2016 al 2018 hanno partecipato 14 milioni di persone. Questo nonostante il numero di visti concessi sia di 55.000 ogni anno.

E se fossi tra i vincitori?

Essere selezionati per la lotteria dei visti non garantisce che riceverai una carta verde. Poi dovrai confermare di essere idoneo, perché se non hai i requisiti di studio o di lavoro non potrai partecipare.

Il passaporto deve essere valido e devi dimostrare di aver completato gli studi secondari o di avere almeno due anni di esperienza lavorativa.

Dovrai inoltre inviare il modulo DS-260 online e fornire i documenti giustificativi. In questo senso, il tuo colloquio non sarà programmato fino a quando non avrai inviato copie scannerizzate dei documenti richiesti.

Infine, devi prepararti e partecipare al colloquio; In esso, un funzionario dell’ambasciata o del consolato degli Stati Uniti ti farà diverse domande. Questi saranno correlati alla tua domanda e ai tuoi documenti, e infine l’ufficiale ti dirà se la domanda è stata approvata o respinta.