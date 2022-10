Il ritorno del circuito globale a un luogo storico

Brick Dust Sporting Salta accoglierà a partire da questo fine settimana il primo campionato M25 della stagione a Salta e Il primo evento di tennis professionistico in dodici anni in quella provincia.

Grazie al lavoro congiunto della Salteña Tennis Federation e della Argentina Tennis Federation, lunedì prossimo, 31 ottobre, inizierà il tabellone principale del singolare con 32 giocatori, di cui almeno 14 argentini, ai quali si uniranno quelli che avanzano dalla classifica plus . Quelli che entreranno direttamente nelle prossime ore quando l’elenco sarà definitivamente chiuso. Il torneo distribuirà $ 25.000 in premi in denaro e punti premio per la classifica globale.

Nel 2010, Salta ha ospitato l’ultimo evento del circuito maschile ITF. L’argentino Joaquin Monteferario è stato incoronato dopo aver sconfitto in finale l’italiano Stefano Trafaglia, che aveva lasciato in semifinale per andare a Diego Schwartzman. Nel 2021 l’italiano ha raggiunto la sua miglior classifica professionale, classificandosi al 60° posto.

Questa volta la lista dei giocatori è guidata da Gennaro Oliveri, di Buenos Aires, che è al 265° posto nella classifica mondiale e vanta due titoli ITF (entrambi vinti nel 2019, a Napoli e Buenos Aires), oltre a buone prestazioni al Circuito Challenger in questa stagione, come le semifinali a cui si accede in Tigre II.

Il secondo candidato sarà il cileno Gonzalo Lama (286° nel mondo), che quest’anno ha vinto la M25 a Guayaquil, aggiungendo così il suo 15° titolo da professionista. Ha anche raggiunto le semifinali in due concorrenti nel 2022.

Il pool dei primi dieci candidati è stato completato con Juan Pablo Paz (classificato 394), Gustavo Hyde (classificato 424), Juan Bautista Otegui (classificato 442), Matthias Descott (classificato 465), Leonardo Aboyan (classificato 487), Matthias Soto (classificato 543), Franco Emanuele. Egea (classificato 607) e Thomas Furat (classificato 630).

La classifica del tabellone principale inizierà domenica, con la Giornata dei bambini, con la partecipazione di giocatori under 10 e professionisti M25.

Salta riceverà il quinto dei sette tornei quest’anno che si giocheranno in Argentina nell’ITF World Tennis Tour per uomini. Le restanti due gare si terranno Allo Stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba e al Logan Tennis Club.

Inoltre, ci sono ancora altre due date per l’ITF Women’s Tournament (5 già giocate nell’anno): saranno al Náutico de Mar del Plata e al Mayling Club de Campo. In totale, il 2022 si concluderà con 14 date per l’ITF World Tennis Tour.