Il ritorno del Festival del cinema francese “My French Film Festival”

Dal 13 gennaio al 13 febbraio, i fan del cinema francese o francofono potranno godersi 29 film completamente gratuiti, disponibili online e con sottotitoli in spagnolo. RFI è un media associato al festival.

Questa è la tredicesima edizione del festival del cinema online in lingua francese, che presenta una selezione di lungometraggi e cortometraggi recenti. Questa selezione è stata presentata ai più importanti festival cinematografici internazionali e non ha precedenti in molti paesi.

I 29 film che compongono la selezione nel 2023 saranno disponibili per un mese, dal 13 gennaio al 13 febbraio, su più di 70 piattaforme in tutto il mondo. Festival del cinema francese Era un festival dedicato alla diffusione del cinema francese e francese con la specificità dei paesi latinoamericani: i film sono disponibili gratuitamente in tutti i paesi di lingua spagnola con sottotitoli in spagnolo, oltre che in altre lingue come tedesco, inglese , coreano, francese, italiano, giapponese, portoghese e russo. Per la prima volta i nastri saranno tradotti anche in arabo, cinese mandarino e ucraino.





Questo festival è stato il primo ad apparire interamente online in Francia, una modalità di consumo cinematografico esplosa negli ultimi tre anni con l’epidemia di Covid.

“Il festival si sta adattando alla pandemia. Durante la pandemia abbiamo avuto un pubblico enorme. Ora che abbiamo superato la crisi, pensiamo che questo tipo di iniziativa debba continuare. È un modo per raggiungere altri pubblici, che a volte non avere accesso alle sale cinematografiche o ai film non americani. Tutto ciò di cui hai bisogno è una connessione internet. L’obiettivo non è affatto quello di sostituire le sale cinematografiche. I film devono continuare a essere visti nelle sale, ma sono un’opzione complementare. L’anno scorso abbiamo avuto 11 milioni di abbonati durante il mese di durata del festival e c’è un grande interesse per il cinema francese nel mondo. È il primo cinema europeo ad essere disponibile sulle piattaforme di video on demand “Léo Tisseau di UniFranciaorganizzazione per la diffusione del cinema francese all’estero e organizzatore del Festival del cinema francese.

Il festival presenta un programma di equivalenza (16 dei 29 film diretti da una donna o da un gruppo che include donne) per riflettere la diversità delle voci nel cinema francese.

Il mio festival del cinema francese è anche un concorso. Una giuria internazionale annuncerà i premi il 13 febbraio.