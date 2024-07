Il ritorno del popolare lettore Beosound 9000 di Bang & Olufsen

Il CD è tornato. Bang & Olufsen è impegnata a rilanciare l’iconico Beosound 9000c, un’edizione limitata di sole 200 unità che rappresenta una rinascita tecnologica del suo multiplayer più emblematico. Un’ulteriore prova del fatto che il produttore danese resta impegnato a recuperare i suoi sistemi audio di maggior successo del passato di fronte alle prospettive future imprevedibili che i media musicali devono affrontare. In ogni caso, si tratta di un oggetto da collezione completamente restaurato e messo a punto, accompagnato da una coppia di altoparlanti Beolab 28 di punta, un set quasi imbattibile con un prezzo di 51.000 euro.

Dopo il revival dei dischi in vinile e delle cassette minori, l’unica cosa che mancava era… Formato CD. Ad alimentare questa tendenza, il marchio audio di fascia alta Bang & Olufsen Continui a tirare fuori i vecchi sistemi di memoria dalla scatola dei vecchi sistemi di memoria in cui hai messo le batterie per dimostrare che alcuni punti di riferimento del passato sono così ben assemblati che gli ultimi modelli sul mercato non invidiano la loro qualità del suono .

Lui Biosound 9000 Ha rivoluzionato il settore in Anni ’90 Non solo per il suo straordinario design come vetrina per molti tablet, ma anche per le sue funzionalità avanzate. Tanto che con l’ultimo aggiornamento apportato dal produttore, può considerarsi nuovo agli occhi e alle orecchie dei giovani appassionati. Tuttavia, quel giocatore è stato rilasciato Originariamente nel 1996 Rappresenta una pietra miliare con il suo design audace e futuristico. IL Disposizione verticale dei CD La copertura in vetro motorizzata consente di vivere un’esperienza visiva e audio unica. Questo design rompe la tradizionale scatola nera dei lettori CD, imponendosi come simbolo di eleganza e innovazione nel godersi la musica in casa.

Estetica universale e altoparlanti all’avanguardia

E il nuovo Beosound 9000c non si limita a dare vita a tutto questo Estetica creativaMa sta lavorando per migliorarlo con finiture moderne e tecnologia avanzata. Sotto la supervisione del team di progettazione guidato da Tina KirishUN Finitura nera cosmicacon dettagli completi in Alluminio naturalecreando un pezzo che fonde lo spirito degli anni ’90 con un’estetica più moderna e sofisticata.

tra i Miglioramenti delle prestazioni Il più notevole è Insert Tecnologia wireless Beoconnect Encoreche consente al sistema di collegarsi con Biolab 28 altoparlanti Che ti accompagna, fornendo un’esperienza audio che unisce la nostalgia dei CD con la chiarezza e la potenza degli altoparlanti moderni. Questi altoparlanti presentano una base in alluminio e finiture nero intenso, con lamelle integrate che scorrono per rivelare i driver, un dettaglio che aggiunge un tocco di fascino funzionale all’insieme.

Edizione limitata di 200 copie

Il processo di restauro 200 giocatori Le origini del Beosound 9000 erano accurate. Le unità sono state restituite allo stabilimento danese di Struer, dove una squadra di tecnici, alcuni dei quali avevano lavorato sui modelli originali, ha smontato, pulito e riparato ogni componente. Ogni giocatore è stato testato individualmente per garantire che soddisfi i requisiti Standard esigenti del produttore.

Per rinnovarlo, è stata presa in considerazione l’esperienza dell’utente. Il Beosound 9000c include diversi movimenti meccanici che non sono solo funzionali ma anche progettati per sorprendere. Moto lineare Programma di installazione del CDad esempio, permette di passare da un tablet all’altro in pochi secondi, mentre la copertura in vetro motorizzata si apre e si chiude in modo uniforme, indipendentemente dall’orientamento del dispositivo, che può essere posizionato sia in verticale che in orizzontale.

Con Bluetooth, Airplay e Chromecast

Oltre alle funzionalità classiche, il nuovo Beosound 9000c include controlli moderni e opzioni di registrazione. Connettività avanzataCome Bluetooth 5.0, AirPlay 2 e ChromecastR. IL Biolab 28 altoparlanti Include un’interfaccia fisica illuminata che si attiva quando ti avvicini, permettendoti di controllare la tua musica, regolare il volume e accedere alle funzioni preferite come stazioni radio o playlist dai servizi di streaming.

Questa pubblicazione non solo evidenzia la durabilità dei prodotti Bang & Olufsen, ma dimostra anche che un prodotto ricondizionato può essere attraente e funzionale quanto uno nuovo. Con un prezzo di 51.000 euro Disponibile in un’edizione limitata di 200 unità, il Beosound 9000 riprogettato è un’opera d’arte e un pezzo di tecnologia avanzata, destinato a chi cerca il meglio in termini di design e qualità del suono.

La rivoluzione dell’audio CD

Lui CD o CD Ha portato la tecnologia audio a nuovi livelli con una riproduzione impeccabile che l’ha resa lo standard per la qualità audio digitale per decenni. Le sue prestazioni molto accurato Ha permesso praticamente di ascoltare ogni suono così come era stato concepito nello studio di registrazione, trasformando l’industria musicale attraverso una maggiore creatività e una rinnovata espressione artistica.

David Lewis perspicace

L’aspetto visivo dei CD ha ispirato il famoso designer industriale David Lewis Per creare l’originale Beosound 9000. A quanto pare il germe dell’idea per Lewis è nato quando è passato davanti a un negozio di dischi a Londra che esponeva sei CD in fila nella vetrina.

Lewis, nato Gran Bretagna nel 1939 Si laureò alla Central School of Art and Design di Londra nel 1960, per poi trasferirsi in Danimarca un anno dopo e iniziare a lavorare per Bang & Olufsen sotto la guida di designer leggendari come Jacob Jensen e Henning Moldenhauer. Il suo primo prodotto fu il televisore Beovision 400, sebbene contribuì anche a creare il Beolab 5000, aiutando Jensen con il suo classico design in legno e alluminio che gli valse l’iF Design Award nel 1967.

Nel 1982 fonda il proprio studio, I designer David Lewis, e i suoi progetti divennero parte della maggior parte della produzione di Bang & Olufsen durante quel decennio, soprattutto quando l’azienda estese il proprio portafoglio oltre le apparecchiature stereo. Tra le sue novità spicca la serie MX, i primi televisori firmati Bang & Olufsen, che mirano a diventare un’opera d’arte nel soggiorno.

Ricostruisci il Beosystem 9000

Lui Ecosistema 9000c È l’ultima creazione di un classico Bang & Olufsen, aggiornato e modernizzato senza perdere l’essenza del design originale di David Lewis. L’azienda ha smontato completamente il lettore originale per ricostruirlo, mantenendo la sua forma allungata e trasparente che espone gli album come in una galleria. Louis Credeva fermamente che qualsiasi prodotto dovesse avere una lunga vita utile, sia in termini di utilità che di resistenza, e sosteneva che lo sviluppo dovesse essere un processo lento. Questa filosofia si rifletteva nell’approccio progettuale del suo team, che si riuniva alcuni giorni al mese per sviluppare idee in modo indipendente, traendo ispirazione da gallerie d’arte, musei e mobili.

Eredità e riconoscimento

Proprio come il tuo insegnante Giacobbe JensenI prodotti di Lewis sono stati selezionati per essere inclusi nella collezione permanente del Museum of Modern Art di New York. Nel 2003, Lewis ha riassunto l’essenza della sua filosofia commentando: “Meno si complicano le cose, più sono interessanti per le persone. Perché non ripuliamo e semplifichiamo questo caos tecnologico? Torniamo alle origini”.