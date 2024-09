Il River giocherà in semifinale contro l’Atletico Mineiro: la storia completa

Atlético Mineiro Lui L’ho girato A Fluminense Dopo la sconfitta dell’andata giocherà Semifinale Dalla CONMEBOL Libertadores vs River Plate. Deverson Entrò nel secondo tempo e segnò due gol e diede il passaggio agli uomini Gabriel Milito 2-0.

Il River Plate affronterà l’Atletico Mineiro nelle semifinali del Campionato Sudamericano Libertadores 2024. Evie

River Plate Conosci già il tuo avversario che potrà competere per un posto in finale Coppa Libertadores Lo farà davanti a una vecchia conoscenza come Atlético MineiroOltretutto Gabriele Milito. Li ha incontrati nel Conmebol Libertadores 2021perché dentro D.T Spazzato con esso Juniores dell’Argentina In Ottavi di finalementre di fronte Gallia Caduto I quarti di finale, con il punteggio di 4-0.

Vale la pena sottolinearlo Atlético Mineiro Lo è L’ultima squadra non argentina ad eliminare Marcelo Gallardo in Copa Libertadores Con questo transito 2021da allora in stampa 2022 È già stato superato Vélez Sarsfield In Ottavi di finale. Tre mesi dopo quella traversata, fu completata gioco Recentemente ha deciso di non rinnovare il suo contratto Ritornerà nell’agosto 2024.

La storia completa tra River Plate e Atletico Mineiro

Inoltre Mata Mata che ha lasciato 1-0 e 3-0 in favore del Gallo contro il Millonario nella Libertadores 2021Queste due squadre si affrontarono Due volte in tutta la storia. È successo dentro Libertadores 1978: in esso Enorme È stata una vittoria del localismo 1-0 Con uno scopo Juan José Lopezmentre dentro Belo Horizonte è stata anche una vittoria per il proprietario della casa E con lui Stesso risultato Grazie ad entrambi Marino.

In totale, L’Atlético Mineiro ha vinto tre partite su quattro, mentre il River Plate è rimasto con una sola partita da giocare.