Domenica, una pentola Ha celebrato un risultato straordinario portando sulla Terra campioni dell’asteroide Bennu. Ciò che risalta di più è il contributo Brian maggioil leggendario chitarrista dei Queen, è un astrofisico di formazione.

Durante una trasmissione in diretta dalla NASA dell’arrivo dei campioni, Mai ha espresso il suo orgoglio e ha spiegato il suo ruolo nella missione.

Ottima cooperazione nella missione spaziale

Brian May, astrofisico e chitarrista di fama mondiale, è un membro della missione Osiride Rex Dalla NASA.

La loro missione in questa missione era quella di creare immagini stereoscopiche dell’asteroide Bennu utilizzando i dati della navicella spaziale che si avvicinava all’asteroide.

Questa missione, oltre ad essere un risultato importante nell’ingegneria spaziale, ha rappresentato una pietra miliare Campioni sono stati raccolti per la prima volta da un asteroide in movimento.

Il musicista si è anche congratulato con la squadra e ha condiviso il suo orgoglio per la loro partecipazione alla missione Lo ha spiegato sui social Perché non poteva venire personalmente a concludere la missione?

May si è scusato, dicendo: “Sto provando per il tour dei Queen, ma il mio cuore rimane con voi mentre questo prezioso esemplare viene recuperato”, aggiungendo: “Buon Sample Return Day e congratulazioni a tutti coloro che stanno lavorando incredibilmente duramente in questa missione”. Al mio caro amico Dante, che Dio vi benedica tutti.

Brian May afferma che il contributo di Brian May alla missione OSIRIS-REx è stato fondamentale per determinare un luogo sicuro dove la sonda potesse atterrare ed estrarre campioni dall’asteroide Bennu. Anni ’40.

Cavaliere nello spazio

Questo non è il primo riconoscimento che Brian May riceve quest’anno.

A marzo fu nominato cavaliere dal re Carlo III d’Inghilterra in una cerimonia a Buckingham Palace.

May ha espresso la sua gratitudine per questo onore e ha sottolineato il suo impegno nella lotta per la giustizia e nel dare voce a coloro che non hanno voce. La sua eredità di musicista e scienziato continua a lasciare il segno nel mondo.