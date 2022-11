Il Samsung Galaxy S23 avrà già una data di presentazione, sapete quando?

Gli appassionati di dispositivi mobili di fascia alta hanno una storia inevitabile con Samsung anno dopo anno, mostrando i suoi telefoni più avanzati. L’anno prossimo sarà una svolta Samsung Galaxy S23. E parliamo del 2023 perché ora sappiamo più o meno quando saranno in mostra i nuovi cellulari di fascia alta di Samsung. E sembra che cambieranno di nuovo la data, nel qual caso sono in ritardo rispetto agli ultimi anni. Questo è almeno quello che sappiamo ora.

Ci faranno aspettare ancora qualche settimana

S

Per molti anni Samsung ha scelto MWC di Barcellona Per presentare i suoi nuovi telefoni avanzati. Ma col tempo era prevedibile la loro offerta, infatti li abbiamo visti presenti a inizio anno, come nel 2021, quando a metà gennaio si è tenuto Unpacked. Ora sembra che, secondo nuove informazioni, lo spettacolo si svolgerà un po’ più tardi, e più vicino a quanto era consuetudine per il brand coreano. Poiché la demo del Samsung Galaxy S23 si sposterà a febbraio questa volta.

Galaxy S22 | SAMSUNG



È quanto hanno confermato da uno dei media più vicini all’ecosistema coreano, come Sammobile. Secondo queste informazioni, che a loro volta si basano sui rapporti di quel paese, si terrà l’evento Unpacked di S23. Durante la prima settimana di febbraio. L’evento si svolgerà a San Francisco. Secondo queste informazioni, è stata presa in considerazione anche la data di vendita di questi dispositivi. Nello specifico, è prevista per il prossimo 17 febbraio. Quindi, quando il nuovo MWC si svolgerà a Barcellona nel 2022, questi telefoni non solo saranno presentati, ma saranno anche nei negozi.

Cosa ci aspettiamo da loro?

Quest’anno in termini di prestazioni, i principali cambiamenti arriveranno dalla mano del suo processore come al solito. Ed è che da un lato avremo modelli con Snapdragon 8 Gen 2 e dall’altro, soprattutto in regioni come l’Europa, il nuovo processore Samsung Exynos 2300. Entrambi i processori saranno prodotti con un processo a 4 nm. Sebbene i documenti tecnici non siano dettagliati, la verità è che le linee principali di ciascun modello sono abbastanza semplici.

Mentre i Galaxy S23 e S23+ si affideranno a questi nuovi processori con una batteria più grande e durevole, avremo anche un modello Ultra che sarà come sempre il più sorprendente dal punto di vista fotografico. In questo caso, verrà fatta la prima offerta Fotocamera da 200 mega pixel per il marchio. Ricordiamo che ci sono già sul mercato cellulari Xiaomi e Motorola con sensori di queste dimensioni, ma sono proprio prodotti da Samsung, che da un altro anno è all’avanguardia in questa tecnologia. Pertanto, questa sezione fotografica dovrebbe essere il momento clou della nuova gamma di telefoni coreani.

Assicurati di essere interessato:

Perché i produttori di telefoni cellulari stanno tornando alle doppie fotocamere?