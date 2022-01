Come di consueto nel settore tecnologico in questo momento, il CES 2022 è in pieno svolgimento, con i principali marchi che presentano i loro prodotti in arrivo per questo nuovo anno. In conseguenza di quanto sopra, Samsung ha introdotto una nuova piattaforma di videogiochi “Gaming Hub” che sarà presente in alcuni televisori della linea 2022, anche se non ci sono segnali di supporto per Giochi Xbox Cloud.

attraverso Sito ufficiale E durante il CES, Samsung ha presentato le sue nuove smart TV che verranno consegnate quest’anno per competere e lottare per conquistare il mercato con le sue nuove funzionalità. Tra le tante novità che include come il nuovo processore e sistema operativo, la nuova app denominata Gaming Hub, Un launcher di giochi che fornirà ai suoi utenti le classiche app di giochi in streaming.

Il Samsung Gaming Hub verrà lanciato nel 2022, ma senza segni di supporto per Xbox Cloud Gaming

Gaming Hub, come voleva chiamarlo Samsung, è un’applicazione ad accesso diretto che contiene applicazioni di gioco in streaming, in modo che l’utente possa giocare direttamente sulla TV, con pieno supporto per console Xbox e PlayStation. App come NVIDIA GeForce Now, Google Stadia e il servizio di cloud gaming Utomik, Sarà presente al lancio sui televisori del brand, nonostante la mancanza di un ottimo servizio, Xbox Cloud Gaming.

Nonostante le buone relazioni che attualmente hanno Samsung e Xbox, potrebbero esserci diverse ragioni per questo Giochi Xbox Cloud Non è stato aggiunto al momento del lancio alla nuova linea di televisori. Forse uno dei motivi di maggior successo è Non avere un’app in quanto tale da un servizio Microsoft, Il che rende impossibile riprodurlo direttamente dal browser della TV. Dovremo aspettare e vedere se il cloud di Xbox arriverà effettivamente a Samsung, ma dato lo stato del mercato, l’inclusione di Game Pass sarebbe un successo e aumenterebbe le vendite di Samsung.

