Il Sandbox Executive elogia Apple VisionPro come una promessa tecnologica senza precedenti

“Questo è rivoluzionario”, ha dichiarato Sebastien Bourget, COO di The Sandbox, parlando del nuovo visore per realtà aumentata Apple VisionPro.

alla Apple Worldwide Developers Conference (WWDC2023) Quest’anno, il gigante della tecnologia ha presentato il suo ultimo dispositivo: l’Apple VisionPro. Un visore per realtà mista (MR), che combina realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR), dovrebbe essere lanciato nel 2024.

Nonostante il pesante prezzo di $ 3.499, ha ricevuto grandi elogi dal dirigente della criptovaluta del metaverso.

Burgett ha detto Decodificare All’evento NFC di Lisbona di quest’anno, Apple sta “ridefinendo” la categoria MR e che il dispositivo detiene “la più grande promessa in termini di capacità tecnologiche”.

Tuttavia, Apple ha evitato di usare il termine metaverso nella sua presentazione. Ciò potrebbe essere dovuto a Meta QuestPro, un auricolare lanciato lo scorso anno dal gigante tecnologico rivale Meta, precedentemente noto come Facebook.

Ma va bene, disse Borgett.

“Non è in competizione con il metaverso, ma con un nuovo dispositivo che possiamo usare per la scoperta di concetti”, ha detto, aggiungendo che non stanno costruendo il “metaverso” in sé, ma piuttosto creando una tecnologia che lo faciliti e lo renda più ampiamente disponibile.

Burgett ha affermato che mentre il nuovo dispositivo offre un ambiente e una grafica significativamente diversi rispetto a quello che stava facendo il criptospazio nel metaverso. Decodificare È “estremamente entusiasta” di ciò che Apple ha lanciato.

“Non abbiamo mai visto questo tipo di hardware nella realtà mista prima d’ora”, ha affermato il COO, aggiungendo che spingerà più utenti a immergersi nell’esperienza. Vede Apple VisionPro guidare la prossima ondata di sperimentazione e persino ridefinire un nuovo formato di intrattenimento.

Sebbene molti si lamentino del prezzo elevato, Borget rimane impassibile.

Burgett ha detto che una persona su tre con cui parla è interessata ad acquistare e provare Apple VisionPro.

“Questi sono i primi utenti”, ha detto. Decodificare.