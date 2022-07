Il secondo elenco dei temi principali della Giornata di Prensa Latina

Editori: Manuel Guerrero e Manuel Vazquez

Cuba: il presidente cubano invoca Benito Juarez, degno di apprezzamento per le Americhe

Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha convocato oggi l’avvocato e politico messicano Benito Juárez, meglio noto come Benemérito de las Américas, nel 150° anniversario della sua morte.

Cuba: il quartier generale dell’azione rivoluzionaria a Cuba rafforza le missioni economiche

A soli otto giorni dalla celebrazione in questa città della giornata nazionale del 69° anniversario dell’attentato alla Caserma Moncada, si possono accertare le motivazioni ai principali compiti economici del territorio.

Cuba: La qualità dell’aria, una questione che preoccupa anche Cuba

Errori di pianificazione regionale, uso di tecnologie obsolete nell’industria e nei trasporti, sono alcuni dei fattori che influenzano la qualità dell’aria a Cuba oggi.

Panama: la giustizia panamense inizia l’udienza nel caso Odebrecht

Il ramo giudiziario ha stabilito che l’udienza nel più grande caso di corruzione nella storia di Panama relativo al riciclaggio di denaro della società di costruzioni brasiliana Odebrecht sta per iniziare oggi.

USA: l’ex consigliere Trump va sotto processo per aver sfidato il Congresso degli Stati Uniti

L’estrema destra Steve Bannon, che è stato consigliere dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump (2017-2021), rischia oggi il processo per aver sfidato una citazione del comitato del Congresso che indagava sull’assalto a Capitol Hill.

Regno Unito: sospeso il terzo dibattito tra i candidati al primo ministro britannico

Oggi, martedì, Sky News ha annunciato la sospensione del dibattito televisivo, martedì, tra i candidati conservatori in sostituzione del dimissionario premier Boris Johnson, perché due di loro si sono rifiutati di partecipare.

Spagna: il premier spagnolo visita le zone colpite dagli incendi

Il primo ministro del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha visitato oggi le aree colpite dagli incendi della città di Cáceres a Casas de Mirafate, in Estremadura.

Europa: il caldo estremo soffoca l’Europa occidentale

Portogallo, Spagna, Francia, con temperature intorno ai 46°C, e Regno Unito, dove i modelli previsionali avvertono di un possibile nuovo record, soffrono oggi di un’insolita ondata di caldo.

Spagna: la Spagna nomina commissario per commemorare Picasso

La Spagna ha annunciato oggi la nomina di Carlos Alberdi a commissario nel cinquantesimo anniversario della morte di Pablo Picasso.

Russia: la Nato non nasconde il destinatario delle sue minacce, avverte il ministro degli Esteri russo

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato che la NATO non nasconde il destinatario delle sue minacce e ora scommette non solo sulla regione euro-atlantica, ma sull’intera regione Asia-Pacifico, ha riportato oggi il quotidiano Izvestia.

Siria: la Siria annuncia l’invio di più truppe nel nord del Paese

Oggi il governo siriano ha confermato l’invio di più unità dell’esercito nel nord del Paese per far fronte a un possibile attacco dell’esercito turco in quella regione.

Vietnam: ha elogiato l’alleanza di combattimento duratura e completa di Vietnam e Laos

Il segretario generale del Partito Comunista del Vietnam, Nguyen Phu Trong, ha salutato oggi il fatto che il defunto presidente laotiano Kessoni Phumvihan considerasse un’alleanza di lotta speciale, duratura e globale come quella tra i due paesi.

memoria