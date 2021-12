Il secondo turno della Coppa del Re in diretta: partite e risultati

16 squadre della Liga Santander, 20 LaLiga Smartbank, 14 Combinazioni di RFEF I e 6 Dal secondo turno della Coppa del Re Questo costituirà il secondo turno (martedì, mercoledì e giovedì) della Coppa del Re. Solo Oviedo È stato eliminato tra le squadre di calcio professionistiche al primo turno. I quattro club che si sfideranno nella Supercoppa spagnola (Atletico, Atletico, Barcellona e Real MadridEntrerai già nei sedicesimi di finale.

2 ELIMINATORIA (Partita individuale)

Andorra 1-2 celtico (Finale)

(Finale) SS Reyes 0-0 FUENLABRADA (Finale)

(Finale) Huesca 0-1 Girona (Finale)

(Finale) Majadahonda 1-0 Malacca (finale)

Malacca (finale) Saragozza 2-0 Burgos (Finale)

Burgos (Finale) koyano 3-3 alzare (estensione)

alzare (estensione) Linee 2-1 Alaves (finale)

Alaves (finale) Valencia Cristo Atletico 1-2spagnolo (Finale)

Cuyano 3-3 Levent

Finale. Il passaggio al secondo turno della coppa sarà deciso dai calci di rigore.

minuto 111. L’Alcoyano si estende nonostante sia in inferiorità numerica. Che bella mossa di Anten sulla fascia, ma Mourad non trova il tiro.

Minuto 103. Quanto era vicino un quarto di Levante a mandare Morales dalla parte sinistra che si stava avvelenando e stava per sorprendere Jose Juan.

Linares 2-1 Alves

Finale. L’Alaves ha messo a segno il primo colpo negli ottavi di Copa del Rey dopo essere stato eliminato dal Linares Deportivo, squadra della Federcalcio spagnola che ha stupito e vinto 2-1 a conferma della brutta stagione per la squadra guidata da Javi Calleja.

Messiah l’atleta 1-2 spagnolo

Finale. L’Espanyol non è sfuggito alla suspense eliminando il Valencia Cristo Atlético a Balastera, partita che ha pareggiato fino all’86’, momento in cui Sergi Gemez ha segnato l’1-2 finale.

Messiah l’atleta 1-2 spagnolo

86° minuto ESPANYOL gol. È stato a malapena in campo per due minuti e serge jimmy Supera i pappagalli nell’ultima parte del gioco.

Cuyano 3-3 Levent

minuto 82. Alcoyano in inferiorità numerica. Angel Lpez vede rosso diretto dopo aver sconfitto Roger come ultimo giocatore e in un’occasione mostra un gol.

Linares 2-1 Alves

78′ Gol di Linares. Linargus esplode di gioia dopo entrambi Pompadour di Nando Questo mette gli andalusi in primo piano.

Linares 1-1 Alaves

66° minuto Gol di Alaves. Luis Rioja è mancino, medio e sila Incrocia la testa nel ferro per posizionare la cravatta.

Cuyano 3-3 Levent

68′ Gol di Levent. Incredibile gioco a El Collao. Collega Levante con il doppio Danny James Il portiere Jose ha collaborato.

Koyano 3-2 Levent

Minuto 60. Gol di Levent. soldato Non perdona di fronte al portiere Jose.

Cuyano 3-1 Levent

54° minuto, gol di Al-Kuyano. Razzo Carlos Blanco Un calcio di punizione diretto e la palla va a tutta la squadra.

Cristo Atletico 1-1 Spagnolo

Minuto 50. Il gol spagnolo. Wu Li Approfitta dell’aiuto perfetto di Lauren anche nel gioco.

Al-Kuyano 2-1 Levante

43 minuti Un gol di Al-Kuyano. ripetere Avere intenzione alla popolazione locale. È diventato l’eroe della festa.

Majadahonda 1-0 Málaga

Finale. Il Malaga è la seconda squadra di LaLiga Smartbank ad essere eliminata da un avversario inferiore dopo l’Oviedo. Un goal di Robin Sanchez mette la squadra di Abel James nel round finale 1/16.

Sansi 0-0 Vinlabrada

Fuenlabrada raggiunge i sedicesimi ai rigori4-5). Barr ha fallito la penalità massima che ha deciso la classifica a favore della squadra di Jose Luis Ultra.

Andorra 1-2 Celta

minuto 118. Gol del Celta. Santi Mina Il pareggio è rotto due minuti dopo la fine dei tempi supplementari.

koyano 1-1 livello

Minuto 22. Un gol di Levent. Interagisce con il gruppo levantino che è legato a un obiettivo Danny James.

Linares 1-0 Alves

18° minuto Gol di Linares. Kerner in poche parole Tratto da Alvaro Barbosa per Fran Carneiser che allunga e raggiunge ioni atxani Con il bastone per impostare il primo obiettivo del gioco.

Majadahonda 1-0 Málaga

minuto 60. Il gol di Majadahonda. testa tritata Robin Sanchez Quella croce perfetta del primo bastone.

Andorra – Celta . 1-1

minuto 108. Gli infortuni sono in preparazione con il Celta in questa partita. Gabri Vega se ne va sentendosi a disagio.

minuto 100. L’estensione gioca in Andorra. Il Celta non vuole i calci di rigore. Nolito ha dovuto superare Beltern.

Cristo Atletico 1-0 Spagna

Minuto 7. Cristo Atletico goal. La squadra del Palentino è progredita con l’obiettivo di distinguersi Frodo.

El Quiano 1-0 Levante

Minuto 4. Gol di Al-Kuyano. Sorprendi i locali a questo inizio di partita con un gol Avere intenzione.

Saragozza 2-0 Bergos

50′ minuto Gol di SARAGOZZA. colpo forte di Adriano Per battere il basso Herrero.

La partita tra Valencia Cristo Atlético ed Espanyol è iniziata a La Palastira. Con questo undici inizia un impegno di gruppo Robin Gala.

Saragozza 1-0 Bergos

32° minuto Gol di Saragozza. notevole Aguaras Con un tiro forte dopo diverse respinte della difesa di Burgos.

Huesca – Girona 0-1

Al 21′, gol del Girona. Michel avanza il suo obiettivo Cranio. Controlla la palla in testa all’area e con il suo tiro stabilisce lo 0-1 sul tabellone.

Ricordando le azioni del Graal, Alcoyano appare nel suo feudo contro Levante. Vicente Paras Sceglie i prossimi undici.

Linares è pronta ad accogliere una prima squadra come Alaves. Alberto Gonzalez Sceglie i prossimi undici.

Non sarà facile per migliaia di persone a Linargos. calija khafi Offre i prossimi undici per affrontare Linares.

Alessio Lischi Capisce che il trofeo non è una priorità per Levante. Con questo undici balza sul campo di gioco di El Collao.

Non voglio fidarmi Vicente Moreno Durante la sua visita a Nueva Balastira. Espanol esce con i prossimi undici.

Majadahonda vuole tenere testa a tutta una seconda squadra come il Malaga. Questi sono gli undici che mette in battaglia Abele Giacomo.

Andorra – Celta . 1-1

Minuto 40. Gol di Andorra. Edir Sarabia ha meritato di essere sorteggiato e ha ottenuto entrambi Adri Vilanova. Il Celta si è lamentato con l’arbitro quando ha ritenuto che la palla non fosse completamente entrata nel portiere, che sta difendendo Ruben Blanco.

Il Malaga arriva senza fiducia allo stadio Cerro del Espino per affrontare il Rayo Magadahonda (il primo giocatore del campionato spagnolo di calcio). Queste le undici che mette in campo il tecnico Jose Alberto Lopez.

Una partita speciale per Michel, che torna a Huesca come allenatore del Girona. Questi sono gli undici che Girona inizierà a El Alcoraz.

Il Burgos di Julin Calero è arrivato a Saragozza pronto a infilarsi nell’1/16 di finale di Copa del Rey. Il tecnico sceglie il furto con scasso il prossimo undici.

Nel duello La Romareda tra le squadre di LaLiga Smartbank. Saragozza riceverà Juan Ignacio Martinez Burgos con i prossimi undici.

Andorra 0-1 Celta

Minuto 13. Gol del Celta. Vigo avanza con entrambi font.

Un duello tra le squadre di LaLiga Smartbank a El Alcoraz. Huesca Xisco Muoz Girona si misura con i prossimi undici.

Sansi 0-0 Vinlabrada

39° minuto. Mbeya stava per passare Fuenla con la testa. Asma si è trasformata in un kerner.

8° minuto. Il primo dei locali sta per arrivare. Tiro di Borja Martinez che colpisce il palo.

La squadra guidata da Edir Sarabia arriva a questa partita con quattro vittorie consecutive. L’Andorra sta cercando di ripetere il successo dell’Ibiza, che la scorsa stagione ha eliminato il Celta dalla coppa, che è il numero 11 per la squadra di Andorra.

Fuenlabrada arriva a questo duello in un brutto momento. Jose Lewis Ultra, tecnologo fuenlabreo, è ottimista: “La squadra è un po’ arrabbiata perché il lavoro a volte non dà tutti i frutti che meritiamo. Dobbiamo portare una buona notizia che ci dia quel punto di fiducia e sicurezza in tutto ciò che facciamo. ” Inizia il gioco con i prossimi undici.

Nella Matapionera affrontano San Sebastian de los Reyes (primo RFEF) e Fuenlabrada. Il tecnico di Sansero, Marcos Jimenez, mette in campo i prossimi undici.

Conosciamo già gli undici che il Celta guidato da Eduardo Codet ha realizzato con tre degli undici della squadra per affrontare Andorra: Carlos Dominguez, Jabri Vega e Hugo Lavarez.

il Valencia Cristo AtleticoLa squadra del quartiere nata ai piedi del Cristo del Otero e che ha ottenuto la promozione in Seconda RFEF la scorsa stagione, affronta l’Espanyol a La Balastera con l’obiettivo di ripristinare la festa del calcio e l’entusiasmo dei tifosi.

il Linares Deportivo Ha provato a replicare l’impresa del Real Jan nel 2019 quando, da squadra di terza fascia, ha eliminato l’Alavs in coppa, invece di saltare a Linarejos con una formazione ricca di alternative. L’attuale allenatore della squadra andalusa, Alberto Gonzalez, ha guidato il Real Jean quando ha battuto l’Alaves 3-1 il 17 dicembre 2019 a La Victoria.

il koyano Ha intenzione di continuare la sua fantastica giocata di coppa a El Collao contro il Levante in poche ore e nel momento più delicato della sua storia recente. Vicente Barras è stata la squadra che ha ispirato la scorsa stagione quando ha lasciato Huesca e Real Madrid e ha ceduto solo all’Athletic, che ha dovuto tirare fuori tutta la sua artiglieria pesante per raggiungere gli ottavi.

Ider SarabiaL’allenatore di Andorra, ha sfidato il Celta in conferenza stampa prima della partita di coppa: “Non capisco il calcio in nessun altro modo e se cambiassi il mio approccio alla visita al Celta, sarebbe un tradimento dei miei giocatori. E cerca di assicurarmi che la palla è nostra”.