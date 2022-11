Il Segretario Generale della FIFA suggerisce che il Senegal usi la magia per Mane per partecipare alla Coppa del Mondo

“Leones de la Teranga” vuole Mane in forma per la sua prima partita contro l’Olanda il 21 novembre.

Senegal Fatma Samourachi ricopre la carica Segretario Generale della FIFASuggerì che la squadra africana potesse usare i maghi per ottenerlo Sadio Manè Ho recuperato prima del debutto di “Leones de la Teranga” a Coppa del Mondo Qatar.

Nelle sue dichiarazioniEuropa 1“, Samoura interrogato su maniChi ha subito un infortunio al ginocchio in una partita Bayern Monaco Contro il Brema nel campionato tedesco, e le istruzioni dell’organismo che governa il calcio mondiale lo stabilivano Sembra Dovresti giocare con lui Senegal, Quindi ha evidenziato l’opzione di usare la magia per aiutare l’attaccante.

“Useremo i maghi. Non so (se sono efficaci), ma in questo caso li useremo comunque. Stiamo aspettando miracoli”, ha detto.

fonte vicina alla scelta Senegal rivelato a Tom Hamilton S Giuliano Lorenz Da ESPN Che c’è molta paura mani mi manca il globalismo, Tuttavia, ciò non è stato ancora escluso Sembra rimani fuori dalla lista Aliou Sissiche darà la sua ultima chiamata domani.

Sadio Mane si è infortunato con il Bayern Monaco e la sua partecipazione al Qatar 2022 è stata quasi esclusa. AP

“Black Terranga” vorrebbe che fosse mani In forma per la sua prima partita contro Olandese Il 21 novembre. Sembra Ha 92 partite con Senegal È stato nominato il miglior giocatore del mondo Coppa d’Africa 2021 Dopo aver contribuito a vincere il titolo.

mani Ha preso il secondo posto nel premio La palla d’oro Quest’anno dietro Karim Benzema È considerato uno dei migliori attaccanti del mondo. Unisciti agli eroi Bundesliga la scorsa estate da Liverpool.