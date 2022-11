Il Senato boliviano approva la legge sul censimento e la invia al presidente Arce

Dopo oltre cinque ore di dibattito, la norma è stata approvata nella cosiddetta sezione grande con 22 voti e nella sezione di dettaglio con 21 voti.

L’esenzione dalla misura è stata presa in considerazione su richiesta del senatore del Movimento verso il socialismo – Strumento politico della sovranità dei popoli (MAS-IPSP) di Santa Cruz Soledad Flores e ha ricevuto il sostegno della maggioranza assoluta dei tre seggi partecipanti al la diciottesima sessione ordinaria del Senato.

Il testo di legge approvato sabato scorso alla plenaria dei deputati contiene l’essenza del decreto supremo 4824 approvato dal presidente Aras, che fissa il processo di censimento al 23 marzo 2024.

Si precisa inoltre che, sulla base dei dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica (INE), l’Esecutivo ridistribuirà le risorse di partecipazione fiscale a partire da settembre 2024.

Inoltre, il regolamento indica che l’Istituto nazionale per le elezioni consegnerà i dati ufficiali sulla popolazione alla Corte suprema delle elezioni per preparare un disegno di legge per la distribuzione dei seggi, in conformità con la costituzione e l’attuale legislazione elettorale, per le elezioni generali del 2025.

All’inizio del dibattito, il legislatore Paz per MAS-IPSP Simona Quispe ha espresso il suo rifiuto della legge, ritenendo che risponda al “capriccio” del governatore di Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, del civile Romulo Calvo e del rettore di l’Università Autonoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar.

Quispe ha invitato le autorità competenti ad agire contro i membri dell’élite al potere in Crucinia, che per 36 giorni hanno causato almeno quattro morti, varie violazioni dei diritti umani e perdite superiori al miliardo di dollari.

Leonardo Loza, senatore anche lui del MAS-IPSP, ha avvertito che la legge cerca solo di coprire la “massiccia menzogna” dei leader di Santa Cruz che hanno guidato lo sciopero chiedendo “il censimento del 2023 sì o sì”, e alla fine ha accettato la proposta incarnato dal governo nel decreto 4824.

Loza ha definito Camacho un “traditore” quando ha fatto riferimento al suo avvertimento secondo cui chiunque avesse accettato il censimento nel 2024 avrebbe affrontato la morte di civili a Santa Cruz e sarebbe stato considerato “esaurito”.

Tra le fila dell’opposizione, il legislatore della Comunidade Ciudadana Rodrigo Paz ha ritenuto che con i regolamenti si stia ripristinando “il rispetto del rispetto della Costituzione” per quanto riguarda l’assegnazione dei seggi e le risorse di partecipazione fiscale.

rgh/jpm