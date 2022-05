Il Senato degli Stati Uniti approva Jerome Powell per un secondo mandato nella Federal Reserve

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 maggio 2022 – 18:56

Washington, 12 maggio (EFE). Giovedì il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina di Jerome Powell per un secondo mandato quadriennale a Presidente della Federal Reserve (Fed), dove continuerà a cercare di combattere il più alto tasso di inflazione negli Stati Uniti. Esperto in quattro decenni.

Il capo della banca centrale Usa ha avuto il sostegno della maggioranza del Senato con 80 voti favorevoli e 19 contrari.

Powell ha assunto la carica di presidente della Federal Reserve nel 2018 dopo essere stato nominato dall’allora presidente repubblicano Donald Trump (2017-2021) e nel novembre 2021 è stato nuovamente nominato per la carica dall’attuale presidente, il democratico Joe Biden.

Sia i democratici che i repubblicani hanno elogiato l’amministrazione Powell durante la crisi economica causata dalla pandemia, contro la quale ha pubblicato uno straordinario piano di stimolo monetario.

La banca centrale statunitense ha mantenuto i tassi di interesse in un intervallo compreso tra lo 0% e lo 0,25% per due anni per stimolare l’economia. Ma ha già acconsentito a due rialzi consecutivi.

Pertanto, il tasso di interesse ufficiale per la più grande economia del mondo è ora compreso tra lo 0,75% e l’1%

La Fed prevede ulteriori rialzi dei tassi di interesse con l’obiettivo di rallentare l’attività economica in misura sufficiente a contrastare l’inflazione, ma senza far precipitare gli Stati Uniti in recessione.

La decisione di Powell avrebbe dovuto essere confermata senza intoppi, poiché a marzo ha ricevuto un sostegno quasi unanime da Democratici e Repubblicani nella commissione bancaria del Senato.

L’unica persona che all’epoca votò contro di lui era la senatrice Elizabeth Warren, che considerava Powell un “uomo pericoloso” per aver guidato la Fed a ridimensionare le normative finanziarie, come i controlli annuali che venivano utilizzati per verificare se le grandi banche statunitensi potessero resistere a un grave recessione.

Warren è tornato giovedì per votare contro Powell, la cui nomina è stata respinta da altri democratici, come il senatore Bob Menendez, di origine cubana.

Menendez considerava “vergognoso” che un latinoamericano non fosse mai stato nominato alla guida della Federal Reserve nei suoi 108 anni di storia, secondo una dichiarazione del senatore.

L’inflazione negli Stati Uniti è ancora su livelli storici che non si vedevano da quarant’anni, anche se è leggermente diminuita ad aprile, raggiungendo l’8,3%, due dozzine in meno rispetto a marzo, secondo i dati del Dipartimento del Commercio pubblicati mercoledì.

Nel frattempo, il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti ha raggiunto il 3,6% della forza lavoro ad aprile, il livello più basso in due anni. EFE

