Il server Discord di Minecraft fa trapelare documenti riservati del Pentagono sulla guerra in Ucraina

Una grande sorpresa e battuta d’arresto per il governo degli Stati Uniti.

Edificio legato alla guerra civile americana in Minecraft.

Potrebbe non sembrare dall’esterno, ma la fuga di documenti ufficiali è una questione molto seria, e i paesi interessati tendono a prenderla molto sul serio, e non meno. La cosa ancora più curiosa è che non è la prima volta che trapelano documenti segreti, solitamente provenienti dagli Stati Uniti, tra le comunità di alcuni videogiochi, anche se a dire il vero. Gli autori sono spesso membri della comunità di War Thunderun videogioco incentrato sulla guerra, come indica il nome.

In questo caso, dove è trapelato è molto curioso, perché non stiamo parlando di un server discord del franchise di Call of Duty, ad esempio, ma, come indica il titolo, questo è stato rivelato nel server di Minecraft, uno dei migliori giochi di sopravvivenza sul pianeta lancio. Successivamente parleremo di come si è verificata questa fuga di notizie e di cosa trattano i documenti trapelati Conseguenze per chi l’ha fatta trapelare.

Una fuga molto particolare

Come dicevamo, stiamo parlando di un leak verificatosi, innanzitutto, su un server diverso da Minecraft. Non sappiamo esattamente come o chi sia stato, ma qualcuno ha condiviso documenti militari statunitensi riservati e, come puoi immaginare, è sfuggito di mano. Successivamente, questi documenti sono finiti su 4chan, un forum completamente privato, che Finì per essere presente su altri social network come Twitter.

Questi documenti saranno collegati alla guerra in Ucraina, quindi dobbiamo tener conto della loro importanza strategica in qualsiasi conflitto attivo, motivo per cui gli Stati Uniti non hanno tardato a rispondere. Nello specifico, il Pentagono, una delle più importanti agenzie governative del Paese nordamericano, riferisce di essere al lavoro per eliminare ogni esistenza di questi documenti dai social network, cosa francamente impossibile, oltre che inutile, Perché il danno è già stato fatto.

Sulle conseguenze, a dire il vero, non possiamo commentare troppo, perché ufficialmente non si sa nulla. È vero che ci sono stati alcuni casi in cui persone che hanno fatto cose simili hanno ricevuto giudizi severi, ma la verità è che su questo non si è detto nulla, perché bisognerebbe anche determinare Chi è esattamente la persona che ha fatto trapelare questi documenti.

Sì, però non è la prima volta che viene fatto un leak di questo genere Questo è forse uno dei più importantiperché ha permesso a un gran numero di persone di conoscere informazioni rilevanti sulla guerra che era ancora in corso.