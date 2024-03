Il signor Peet parla della punizione inflitta a Gonzalo Nunez per aver insultato l'allenatore del Nicaragua: “Continuerò ad amarlo”

Il signor Peet esprime la sua opinione sulla sospensione di Gonzalo Nuñez da Radio Xitussa | Madrogol. Youtube

Pietro Arevaloconosciuto come Signor PeteHa parlato del suo sfortunato episodio Gonzalo Nunez Prima della vittoria del Perù sul Nicaragua. Nel suo podcast “Madrugol”, il giornalista sportivo ha ammesso di aver parlato in privato con un membro di “sotto pressione“, che è stato sospeso Radio di successo Per il suo comportamento discutibile.

Dopo l'incontro tra Perù-Nicaragual'avvocato è apparso sul setsotto pressionePer commentare con i suoi compagni la vittoria del Perù, guidato da… Jorge Fossati. Durante la trasmissione Gonzalo non ha potuto fare a meno di sottolineare la discussione tesa che ha avuto Marco FigueroaAllenatore della nazionale centroamericana.

“Ritiro le sue parole, ma forse la sua squadra è un'idiota. Ghost, quel Nicaragua… Se ti trattano male, tu li tratti male, perché quel ragazzo è entrato male con la 'gamba' per aria”. Bruno Cavassa E Marco CiorlezzaChe gli ha consigliato che in questo tipo di situazioni è meglio calmarsi.

Gonzalo Nunez Non ha più parlato nemmeno una volta del suo violento litigio con l'allenatore cileno Signor Pete è venuto agli studi”sotto pressione'.

Dopo ore, Pietro Arevalo Ha fatto la sua consueta trasmissione di “Madrugol” dove è stato interrogato sull'accaduto Gonzalo Nunez. L'emittente sportiva ha rivelato di aver avuto una conversazione con il collega in merito alla controversia e di nutrire ancora per lui un profondo affetto nonostante il torrente di critiche.

“Io voglio molto bene a Gonzalo. Ne ho parlato con lui. Non trasmetterò la conversazione avuta con lui dopo la trasmissione. Sono opinioni del tutto personali. L'affetto che potrei provare per Gonzalo è fuori discussione, fuori discussione. domanda a tutti. Lo amo e lo amerò sempre, tutto qui.

Prima dell'amichevole Perù-Nicaragua, Gonzalo Nunez Ha condotto un'intervista con Marco Antonio FigueroaAllenatore della nazionale centroamericana. Nel corso del colloquio l'avvocato ha minimizzato il livello della nazionale centroamericana e ha sottolineato che sarebbe meglio per la nazionale peruviana giocare un'amichevole con l'Italia. Le sue dichiarazioni non sono piaciute affatto. FigueroaIl che gli ha ricordato che non aveva mai giocato a calcio a livello professionistico prima.

“Quello che succede è che non hai mai indossato i pantaloncini prima e non sai com'è in campo. Non sai cosa significa dire no o sì a una scelta. Lui deve averlo Poco rispetto per il calcio. Avrei pensato come il signor Fossati. Per incontrare i giocatori, devi affrontare una squadra simile a quella di calcio sudamericana. “L'Italia non ha nulla a che fare nel calcio del Sud America. Penso che la regione CONCACAF sia molto più vicina, in questo senso, rispetto agli europei”, ha detto a Radio Exitoza.

Gonzalo Nunez Lui ha risposto che “non gli piace prendere in giro se stesso e vuole affrontare avversari più difficili”. Inoltre, ha dichiarato che gioca a calcio ed è per questo che lo ama”.Gioca con persone difficili, non facili“.

Il momento più caldo dell'intervista è arrivato quando… Figueroa Richiesta di tagliare la nota. “Non può chiamarmi qualcun altro? Quanto è disgustoso quest'uomoesclamò, mentre il direttore cominciava a frustrarsi per la sua continua interruzione Nicaragua Ha riattaccato la chiamata Gonzalo Nunez Proseguì insultandolo:Uovo… uff...”

È risaputo che Gonzalo Nunez È stato temporaneamente rimosso dal suo spazio radiofonico dopo aver espresso un comportamento inappropriato nei confronti di allenatore Seguace Nazionale del Nicaragua. Mentre il programma va in onda Eric e GonzaloLo stesso Núñez ha riconosciuto la sua sospensione, commentando che sebbene in precedenza avesse mantenuto un comportamento esemplare, in questa occasione “La catena è uscita“.