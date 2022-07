Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere terrà un panel al Comic-Con di San Diego, seguilo dal vivo

Con l’avvicinarsi della data di uscita, Amazon Prime Video ci avvicina alla sua visione di adattare le storie di JRR Tolkien alla televisione. La piattaforma ha annunciato che Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere Avrai una sessione di domande e risposte Al San Diego Comic-Con, un panel che potrà essere seguito in diretta via broadcast il 22 luglio e sarà allietato dalla presenza di diversi membri del cast.

Felicia Day, Patton Oswalt e Tiffany Smith saranno le persone responsabili della presentazione del dipinto, come è stato rivelato sui social network ufficiali. La sessione inizierà alle 12:30 (ora del Pacifico), il che significa che Può essere visto in Spagna intorno alle 21:30.. Di seguito ti forniamo le tabelle suddivise per paese.

A che ora inizia il tabellone Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere?

Spagna (Penisola e Isole Baleari): 21:30

Spagna (Isole Canarie): 20:30

Argentina: 16:30.

Bolivia: 15:30

Brasile: 18:30

Cile: 15:30

Colombia: 14:30

Costarica: 13:30

Cuba: 15:30

Ecuador: 14:30

El Salvador: 13:30

Stati Uniti (Washington, DC): 15:30

Stati Uniti (PT): 12:30

Guatemala: 13:30

Honduras: 13:30

Messico: 14:30

Nicaragua: 13:30

Panama: 14:30

Paraguay: 15:30

Perù: 14:30

Porto Rico: 15:30

Repubblica Dominicana: 15:30

Uruguay: 16:30

Venezuela: 15:30

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere in anteprima prossima 2 settembre Su Amazon Prime Video. Non perderlo Ultimo trailer E il set di adesivi che include Il cattivo principale.

fonte | Amazon