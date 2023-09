Il sindacato automobilistico statunitense UAW ha ampliato lo sciopero per includere altri 7.000 lavoratori

New York (AFP) – Venerdì, il presidente della UAW (United Auto Workers), Sean Fine, ha chiesto che altri 7.000 lavoratori si uniscano allo sciopero in corso nel settore.

L’appello riguarda due stabilimenti, uno della Ford a Chicago e l’altro della General Motors a Lansing, nel Michigan.

“I coraggiosi membri (del sindacato) di questi due stabilimenti sono la prossima ondata di rinforzi nella nostra lotta per i contratti discografici”, ha detto Fine in un messaggio live trasmesso su YouTube.

Questi dipendenti si uniranno ai 18.600 dipendenti che sono già stati licenziati come parte di questo movimento iniziato due settimane fa alla ricerca di miglioramenti salariali per i lavoratori di queste due società e di Stellantis.

Il leader ha spiegato che non ci sarà alcuna estensione dello sciopero a Stellantis a causa di “progressi significativi” su diversi punti in discussione.

Ha menzionato il meccanismo di adeguamento dei salari in base al costo della vita e il diritto di sciopero in caso di chiusura di una fabbrica o di trasferimento della produzione da parte del produttore.

“Siamo entusiasti di vedere questo slancio in Stellantis”, ha affermato il potente leader sindacale.

La settimana scorsa l’UAW ha accolto con favore importanti progressi con Ford.

Ma il vento sembra essere cambiato e questa settimana il capo della UAW ha criticato pubblicamente Ford per aver sospeso, lunedì, la costruzione di una fabbrica di batterie nel Michigan, considerato un progetto importante per l’azienda.

Braccio di ferro

La direzione della Ford ha risposto venerdì. Il suo CEO, Jim Farley, ha accusato la UAW di malafede e ha detto ai suoi membri che il passaggio del gruppo ai veicoli elettrici porterà presto a tagli di posti di lavoro.

“Nessuno dei nostri dipendenti perderà il lavoro a causa dei nostri impianti di batterie durante il prossimo contratto collettivo di lavoro, o anche dopo”, ha detto Farley in una teleconferenza.

“Abbiamo ancora tempo per raggiungere un accordo ed evitare una vera catastrofe, ma non per molto tempo”, ha avvertito Farley.

In una dichiarazione, il vicepresidente esecutivo della produzione globale di GM, Gerald Johnson, ha affermato che la società si aspetta una “ampia controproposta da parte della leadership della UAW” alla sua ultima proposta.

Entra in scena la politica

Lo sciopero si è ora esteso fino a includere circa 25.600 lavoratori sindacali. La maggior parte dei 146.000 iscritti al sindacato continua a lavorare.

Il presidente Joe Biden parla agli scioperanti sindacali a Belleville, Michigan, il 26 settembre 2023. ©Jim Watson/AFP

I lavoratori in sciopero hanno ricevuto il sostegno questa settimana dal presidente Joe Biden, che martedì ha organizzato un sit-in in un centro di distribuzione di ricambi per auto della General Motors a Belleville, alla periferia di Detroit.

Il presidente ha ritenuto legittimo che il sindacato esiga un aumento salariale del 40% nell’ambito del nuovo contratto collettivo quadriennale.

L’ex presidente Donald Trump era nella zona mercoledì, visitando una fabbrica di componenti indipendente dai produttori e fuori dall’orbita della UAW.

Trump ha indicato Biden come la causa del conflitto sulla sua politica di spostare l’energia verso le auto elettriche.

© 2023 Agenzia France-Presse