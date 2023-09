Il sindaco sostiene che Siviglia “ha bisogno del proprio spazio a Vitor” per sviluppare “la propria agenda”

Siviglia, 27 settembre (Europe Press) –

Mercoledì il sindaco di Siviglia, José Luis Sanz, ha difeso la sua posizione, che è già stata trasferita all’organizzazione della Fiera Internazionale del Turismo (Fitur), che vede nella capitale sivigliana un proprio espositore. Ha sottolineato che “Siviglia ha bisogno del proprio spazio, perché ha un proprio discorso nel campo del turismo, e deve avere una propria agenda in città”.

Sanz ha risposto così in dichiarazioni ai media quando gli imprenditori sivigliani hanno scelto di “andare insieme” alla Fiera Internazionale del Turismo di Madrid (Fitur) piuttosto che stare in un padiglione per la città, come aveva suggerito il consiglio comunale, dichiarando martedì che “ si sta già lavorando affinché Siviglia abbia un proprio offerente” nell’edizione del 2025, “come hanno fatto altre città andaluse”.

Così ha espresso il presidente dell’Associazione degli Imprenditori di Siviglia, Miguel Ros, interpellato al riguardo, dopo aver presentato la campagna di promozione turistica “Anche Siviglia” promossa dal Consiglio Regionale, nel quadro della giornata della memoria di mercoledì. In occasione della Giornata Mondiale del Turismo.

“L’anno scorso a Vitor, José Luis Sainz ci disse che questa era la sua intenzione. Vorremmo essere sempre uniti. Penso che sia importante che tutti i dipartimenti siano uniti”, ha detto il presidente dell’Associazione dei datori di lavoro di Siviglia. “Possiamo capire che ci siano offerte turistiche diverse, ma alla fine sono complementari”.

Secondo Ross l’importante è il “coordinamento” perché “raggiungeremo sicuramente obiettivi molto più numerosi e migliori per tutti. Cosa significa il turismo per il Pil. Ne parliamo già quest’anno significa quasi il 20% della produzione economica”. Crescita e crescita dell’occupazione.

“Tutto ciò che implica unità e coordinamento andrà a vantaggio di tutti. Dal sindacato continueremo a lavorare in questa direzione. Se il Siviglia vuole avere una propria posizione, lasciamo che coordini le azioni. Alla fine, abbiamo il nostro prodotto”. È “l’intero territorio di Siviglia, così come l’Andalusia, che è la nostra terra. È la decisione del consiglio comunale che dobbiamo rispettare e, se sarà decisa, cercheremo di aggiungere e coordinare per il bene di tutti , per l’interesse generale dei cittadini della provincia”, ha aggiunto Russia.