Il sistema di tracciamento automatizzato completamente automatizzato ottimizza lo spazio e semplifica il flusso di lavoro per i laboratori di microbiologia – microbiologia

Becton, Dickinson and Company (BD, Franklin Lakes, NJ, USA) ha rilasciato un nuovo sistema di tracciamento automatizzato per la soluzione BD Kiestra Microbiology Laboratory che automatizza l’elaborazione dei campioni di laboratorio, contribuendo a ridurre il lavoro manuale e il tempo di attesa per i risultati.

Il sistema completo di automazione di laboratorio BD Kiestra di terza generazione consente ai laboratori di creare una configurazione di automazione totale del laboratorio personalizzata e flessibile per collegare più unità BD Kiestra ed è scalabile per soddisfare le vostre esigenze uniche e mutevoli. Offrendo molteplici opzioni di tracciamento e una varietà di strumenti, consente ai laboratori di scegliere il proprio punto di ingresso dell’automazione e configurare il sistema in modo che si adatti al proprio flusso di lavoro individuale e allo spazio effettivo del laboratorio.

Dalle inoculazioni di campioni di routine all’incubazione avanzata, all’imaging e alla selezione delle colonie per l’identificazione dei patogeni, i flussi di lavoro possono essere completamente automatizzati e personalizzati per adattarsi allo spazio fisico del laboratorio. Inoltre, ogni fase del percorso diagnostico del laboratorio può essere tracciata e funziona con la soluzione informatica BD Synapsys per abilitare flussi di lavoro integrati e approfondimenti su richiesta che aiutano il personale del laboratorio a influenzare i tempi di risposta, accelerare il processo decisionale in laboratorio, migliorare la produttività e supportare i requisiti di conformità. .

“Le opzioni di preparazione basate sul percorso sono progettate per eliminare lo smistamento manuale delle piastre e il trasferimento del campione da un’unità all’altra, il che aiuta a garantire l’integrità della coltura e porta a un flusso di lavoro semplificato”, ha affermato. Cecilia Soriano, Vice Presidente e Direttore Generale, Microbiologia presso BD. “I binari modulari utilizzano un complesso design autostradale automatizzato in entrata e in uscita dalla rampa per aiutare a eliminare ingorghi, ingorghi e collisioni di targhe”.

Brock Story ha dichiarato: “Con il nostro sistema di automazione completa del laboratorio di terza generazione, i laboratori con flussi di lavoro ostacolati dalla disposizione delle stanze possono liberarsi dai vincoli di spazio e configurazione per costruire il sistema che meglio soddisfa le loro esigenze attuali ed è pronto per l’espansione”. Responsabile delle soluzioni diagnostiche integrate per BD Corporation.

